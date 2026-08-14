به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپهوند صبح امروز جمعه در نشست با خبرنگاران با انتقاد از عملکرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: ما چند ماه است که می‌گوییم که وضعیت بهداشت و درمان لرستان وخیم است، مدیرش حضور ندارد، نمی‌آید.

بیمار ما چرا باید از خانه با خودش «پنکه» به بیمارستان بیاورد؟

وی ادامه داد: آقای استاندار، آقای وزیر، ما دیگر با شما کار داریم، بیمار ما چرا باید از خانه با خودش به بیمارستان «پنکه» بیاورد؟ به شما وزیر بهداشت و درمان هم نامه نوشته‌ایم، هم به شما گفته‌ایم، کسی را در رأس علوم پزشکی لرستان بگذار که درشان این استان باشد، نه اینکه خودش نتواند سرکار بیاید. نه اینکه «فامیل بازی» کند، «پسرخاله» و «خواهرزاده» بگذارد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، گفت: آخر این چه وضعی است؟ آن وقت می‌آیند نمایندگان را متهم می‌کنند، به من بارها گفته‌اند که با این وضعیت کنار بیایم، اما من کنار نمی‌آیم، خط قرمز ما منافع مردم است، مسائلی در حوزه بهداشت و درمان استان هست که آدم نمی‌شود بگوید، چون اگر بگوید، موضوع ملی و جهانی می‌شود.

سپهوند، گفت: به خود وزیر گفته‌ام، میزان مرگ‌ومیر مادران، میزان مرگ‌ومیر نوزادان، میزان ابتلا بیماری‌های عفونی بین دام و انسان، در استان بالاست، مگر می‌شود که یک کلینیک قلب با چند متخصص در استان راه‌اندازی شود، بعد بگویند نوبت نیست تا شب؟

علت «بیمارستان سوزی‌ها» در لرستان چیست؟

وی ادامه داد: دیده‌اید یک نفر با کارت‌خوان تا پشت در اتاق عمل بیاید و «زیرمیزی» بگیرد؟ این چه فجایعی است که دارد در لرستان رخ می‌دهد؟

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع «بیمارستان سوزی» در لرستان، گفت: دلیل سوختن انبار داروی بیمارستان «شهدای عشایر» خرم‌آباد چه بوده؟ ما پیگیر این موضوع هستیم و این را که رها نمی‌کنیم، بیمارستان «نیایش» با هزار بدبختی سال گذشته برایش ۱۷۲ میلیارد تومان اعتبار گذاشتیم، چرا باید یا یک سهل‌انگاری بخشی از آن کامل بسوزد؟ شما کجا هستید؟

سپهوند، تصریح کرد: ما اینها را در استان دیگر داد نمی‌زنیم، از طریق وزیر موضوع را پیگیری می‌کنیم.

«معامله‌گری» با نمایندگان و وزارت‌خانه راه به جایی نمی‌برد

وی با بیان اینکه آقای رئیس دانشگاه علوم پزشکی شما اگر با یک رئیس دانشگاهی مشکل داشته باشی، باید پول به او ندهی که تجهیزات بخرد؟ پول تعمیرات «چیلر» به بیمارستان شهید «رحیمی» به‌عنوان بیمارستان مادر استان ندهی تا بیمار مجبور شود با خودش «پنکه» به بیمارستان بیاورد؟ اگر پول «چیلر» نداری، خب چهارتا کولر بگذار، گفت: «معامله‌گری» با این نماینده و آن نماینده و با وزارت‌خانه کار به جایی نمی‌برد، خب خدمت‌کن، اگر نمی‌توانی خدمت کنی، برو. آدم توانمند زیاد داریم که حتماً پیگیری می‌کنیم این مسائل برطرف شود.