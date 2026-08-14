  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

هشدار پلیس فتا آذربایجان‌شرقی؛فریب وعده جایزه، وام و استخدام را نخورید

هشدار پلیس فتا آذربایجان‌شرقی؛فریب وعده جایزه، وام و استخدام را نخورید

تبریز- رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی با هشدار نسبت به کلاهبرداری‌های اینترنتی گفت: شهروندان به پیام‌ها و تماس‌هایی با وعده جایزه، وام و استخدام اعتماد نکنند و روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تشدید فعالیت کلاهبرداران اینترنتی اظهار کرد: مجرمان سایبری با برقراری تماس تلفنی یا ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، شهروندان را با عناوینی همچون «برنده جایزه شده‌اید»، «استخدام» و «وام فوری» فریب می‌دهند.

وی افزود: در این شیوه، کلاهبرداران معمولاً لینکی را برای قربانی ارسال کرده یا از وی می‌خواهند کدی را که از طریق پیامک دریافت کرده است، در اختیار آنها قرار دهد و سپس با استفاده از این اطلاعات، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی می‌کنند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی از شهروندان خواست به هیچ عنوان روی لینک‌های ارسالی از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی کلیک نکنند و کدهای دریافتی را نیز تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

محمدجعفری تأکید کرد: شهروندان باید نسبت به پیام‌ها و پیشنهادهای وسوسه‌انگیز در فضای مجازی هوشیار باشند و پیش از هرگونه اقدام، از صحت و اعتبار پیام یا پیشنهاد دریافتی اطمینان حاصل کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی، موضوع را از طریق پلیس فتا پیگیری کنند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی شماره ۰۹۶۳۸۰ را به عنوان راه ارتباطی پلیس فتا اعلام کرد.

کد مطلب 6916133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه