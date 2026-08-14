به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، واگنر مورا تایید کرده که فیلمبرداری پیش درآمد «اوشن» آغاز شده است.

مورا بازیگر برزیلی که برای فیلم‌های «نارکوس» و «مامور مخفی» تحسین شده در مصاحبه‌ای درباره کارهای در دست اجرایش گفته است که فیلمبرداری این فیلم اکنون در فرانسه در حال انجام است و وی نیز که در حال بازی در نمایشی با عنوان «دشمن مردم» در اروپا است، به محض پایان نمایش به گروه ملحق خواهد شد. با این حال او گفت که نمی‌تواند توضیح بیشتری درباره این فیلم بدهد.

در حالی که پیش‌ از این خبر انتخاب و افزایش بازیگران پیش‌درآمد «اوشن» به کارگردانی بردلی کوپر منتشر شده بود، اکنون روشن شده ویکی کریپس بازیگر آلمانی-لوکزامبورگی فیلم «رشته خیال» پل توماس اندرسون در سال ۲۰۱۷ و جورج مک‌کی که بیشتر برای بازی در فیلم «۱۹۱۷» سم مندس شناخته می‌شود، به جمع بازیگران این پیش‌درآمد بدون عنوان پیوستند.

لورن ریدلاف بازیگر سریال «مردگان متحرک»، جک هولدن بازیگر بریتانیایی و عمر سی ستاره فرانسوی سریال «لوپین» هم به این فهرست پیوسته‌اند. در این فیلم که از کمپانی برادران وارنر است، بردلی کوپر، مارگو رابی، واگنر مورا، مونیکا باربارو و جاش گد نیز بازی می‌کنند.

کوپر کارگردانی، نویسندگی، بازیگری و تهیه‌کنندگی این فیلم کمدی-مهیج با محوریت سرقت را بر عهده دارد. تولید این فیلم در پاریس آغاز شده و سپس به جنوب فرانسه می‌رود. با توجه به فضای داستان که در سال ۱۹۶۲ می‌گذرد و درباره مسابقه‌های جایزه بزرگ موناکو است، تولید فیلم در امتداد ریویرای فرانسه و در موناکو ادامه خواهد یافت.

فیلم‌های موفق «اوشن» درباره دنی اوشن، مغز متفکر این فیلم‌ها و دوستانش است که سرقت‌های پیچیده‌ای را در سراسر جهان انجام می‌دهند. جورج کلونی در این فیلم‌ها که به کارگردانی استیون سودربرگ ساخته شد، نقش این شخصیت را بازی کرد.

کوپر فیلمنامه اصلی پیش‌درآمد را که کری سالامون نوشته بود، به طور کامل همراه با چارلز راندولو بازیگر تازه‌کار، بازنویسی کرد. در این داستان، کوپر و رابی نقش والدین دنی اوشن را بازی می‌کنند. واگنر مورا هم در نقش شرور فیلم ظاهر می‌شود.

این فیلم که هنوز عنوانی ندارد، مارگو رابی و بردلی کوپر، به گرند پری موناکو در سال ۱۹۶۲ می‌روند و قرار است مدت‌ها قبل از اینکه پسرشان به جرایم پیچیده راه پیدا کند، یک سرقت جاه‌طلبانه انجام دهند.

موناکو برای هالیوود آماده می‌شود

اولین نشانه‌های قطعی این تولید در اطراف بندر هرکول موناکو ظاهر خواهد شد. حکم رسمی موناکو در واقع نام فیلم را مشخص نمی‌کند و فقط به فیلمبرداری یک «ابرتولید» اشاره دارد که زمان فیلمبرداری آن از دوشنبه ۲۴ تا جمعه ۲۸ آگوست انجام می‌شود.

این عملیات مستلزم پاکسازی بخش‌هایی از ساحل، اعمال محدودیت‌های پارکینگ و محدود کردن دسترسی به مناطق تولید در حین نصب و سپس جمع‌آوری دکورها و سایر زیرساخت‌های فیلمبرداری است.

این زمان‌بندی، بندر را به روزهای بسیار شلوغی تبدیل می‌کند. موناکو بلافاصله قبل از آن، در ۲۲ و ۲۳ آگوست، میزبان مراحل افتتاحیه مسابقات ووئلتا اسپانیا است. تقریباً به محض اینکه دوچرخه‌سواران آنجا را ترک می‌کنند، هالیوود وارد عمل می‌شود.

این مجموعه فیلم‌ها همیشه بر اساس ترکیب اغواکننده ثروت، ظرافت، ریسک و حضور افراد در مکان‌هایی که قرار نیست در آنجا باشند، ساخته شده‌اند.

با این حال، موناکوی مورد نیاز فیلمسازان، موناکوی سال ۲۰۲۶ نیست و داستان در سال ۱۹۶۲، در دوران سلطنت شاهزاده رینیر سوم و پرنسس گریس و در زمانی که این شاهزاده‌نشین در حال ایجاد تصویر بین‌المللی جذابی بود، روایت می‌شود.

مارگو رابی ایده اصلی فیلم را در سینماکان در ماه آوریل فاش کرد. او توضیح داد که پیش از آنکه دنی اوشن با بازی جورج کلونی شروع به برنامه‌ریزی سرقت از کازینو در لاس وگاس کند، والدینش از قبل در این حرفه استاد بودند.

این سرقت خیالی در دل یک قطعه‌ بسیار واقعی از تاریخ ورزشی موناکو رخ خواهد داد، اما اینکه دقیقاً چه کسی چه چیزی را از چه کسی می‌دزدد، هنوز مشخص نیست.

انتظار می‌رود فیلمبرداری در نیس و موناکو تا اکتبر ادامه یابد.

در عین حال هفته پیش خبر کنار رفتن لینوس سندگرن فیلمبردار «لالا لند» از این فیلم منتشر شد و بن دیویس جایگزین او شد. وی ۴ فیلم آخر مارتین مک‌دونا، از جمله «اشباح اینیشرین» و فیلم در حال ساخت «اسب وحشی ممنوع» را فیلمبرداری کرده است.

با این فیلم کوپر برای چهارمین بار روی صندلی کارگردانی می‌نشیند. او پیش از این «ستاره‌ای متولد شده است»، «ماسترو» و «آیا این چیز روشن است؟» را ساخته است.

تاریخ اکران پیش‌درآمد «اوشن‌ها» تابستان آینده و ۲۵ ژوئن ۲۰۲۷ اعلام شده است.