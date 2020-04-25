به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، سید احمد هاشم‌آبادی با اشاره به اینکه امسال ماه رمضان متفاوتی را تجربه می‌کنیم و زائران از زیارت حضوری در بارگاه نورانی ثامن الحجج (ع) محروم هستند گفت: آستان قدس رضوی برای بهره‌مندی هر چه بیشتر مخاطبان از فیوضات ماه پر برکت رمضان، ویژه برنامه‌های مختلفی را تدارک دیده است که از طریق رسانه‌های ملی پخش خواهد شد.

سرپرست مؤسسه رسانه‌های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی ادامه داد: ویژه برنامه ترتیل قرآن کریم همه روزه در سه نوبت صبح، ظهر و عصر در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه‌های ملی پخش می‌شود، این ویژه برنامه‌ها نیم ساعت قبل از اذان صبح به افق تهران از شبکه‌های یک و خراسان رضوی، در ساعت ۱۱:۱۵ از شبکه قرآن و برنامه عصر نیز از شبکه افق از ساعت ۱۸:۲۰ به صورت زنده از حرم مطهر رضوی پخش می‌شود.

هاشم‌آبادی افزود: ویژه برنامه افطار نیز از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده این مؤسسه در ایام ماه رمضان است که همه روزه نیم ساعت قبل از اذان مغرب به افق مشهد از استودیو صحن انقلاب حرم مطهر رضوی پخش می‌شود؛ تلاوت قاریان، پاسخگویی به سوالات شرعی و پخش اذان مغرب از برنامه‌های ویژه افطار است.

وی با بیان اینکه یک ربع قبل و بعد از اذان مغرب به افق تهران برنامه ویژه افطار با حضور کارشناسان از شبکه افق پخش خواهد شد، گفت: ویژه برنامه «ثامن الحجج (ع)» نیز از دیگر برنامه‌هایی است که هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۱:۳۰ در شبکه الکوثر پخش می‌شود و به شرح و تفسیر دعای صحیفه سجادیه می‌پردازد.

سرپرست مؤسسه رسانه‌های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی «مناجات خوانی» را از دیگر ویژه برنامه‌های این ایام برشمرد و اظهار کرد: این برنامه از ساعت ۲۳:۱۵ تا ۰۰:۳۰ بامداد با حضور مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از شبکه افق میهمان روزه داران عزیز در ایام ماه مبارک رمضان است.

وی تصریح کرد: «سیره خوبان» نیز عنوان برنامه دیگری است که به صورت زنده از شبکه یک سیما از ساعت ۲۳:۴۵ تا ۰۰:۳۰ به مناجات خوانی می‌پردازد؛ مناجات حاج محمود کریمی نیز از شبکه دو سیما همراه با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان از ساعت ۱ الی ۲ بامداد پخش می‌شود.

ویژه برنامه‌های سحرگاهی حرم رضوی

هاشم‌آبادی در ادامه به برنامه‌های سحرگاهی در ایام ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: ویژه برنامه سحر نیز از شبکه افق از ساعت ۳ تا ۴:۳۰ بامداد با پخش زنده برنامه سحرگاهی با حضور کارشناسان و مهمانان مختلف، مهمان روزه‌داران است.

وی ادامه داد: برنامه «بهار مهربانی» نیز از دیگر برنامه‌های ویژه سحر ماه مبارک رمضان است که از شبکه خراسان رضوی از ساعت ۳ تا ۴:۳۰ بامداد به صورت زنده با آیتم‌های مختلفی همچون، تواشیح و همخوانی، گزارش با موضوع مواسات و همدلی در سطح آستان قدس رضوی، مسابقه قرآنی و… پخش می‌شود.

هاشم‌آبادی همچنین از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده در سحرهای ماه رمضان را ویژه برنامه دعای سحر ذکر کرد و گفت: این برنامه از شبکه دو سیما از ساعت ۳:۲۰ تا ۵ بامداد همه روزه با حضور حجت‌الاسلام ماندگاری پخش می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: ادعیه ماه رمضان نیز از شبکه‌های ملی، استانی و برون مرزی با قرائت مداح و ذاکر اهل بیت (ع) میثم مطیعی پخش می‌شود و کرسی تلاوت رضوی نیز در ۳۰ قسمت تدارک دیده شده است که از شبکه الکوثر پخش می‌شود.