شلوغی شهر می تواند عامل شیوع کرونا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، با اشاره به ۲۷۴ مورد ابتلای جدید کرونا در شهر تهران، افزود: ۶۸ نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند.

وی با انتقاد از شهروندانی که فکر می‌کنند اپیدمی کرونا به پایان رسیده است، گفت: این بیماری در تهران به مرحله خاموشی نرسیده است.

زالی تاکید کرد: بازگشایی بوستان‌ها و پارک‌ها، پیام اشتباهی برای شهروندان داشته است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: بهبود یافتگان کرونا باید بدانند که تا دو هفته ناقل بیماری هستند و باید در قرنطینه بمانند.

زالی، همچنان بر خودداری شهروندان از ترددهای غیر ضروری تاکید کرد و افزود: نتایج این رفتارها، در هفته‌های بعد بروز خواهد کرد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: بدون تردید ازدحام و شلوغی در سطح شهر می‌تواند عامل گسترش شیوع کرونا باشد.

وی با اشاره به فعالیت‌های اغذیه فروشی‌ها در ماه مبارک رمضان، افزود: در ماه مبارک رمضان فعالیت‌های افطار تا سحر اغذیه فروشی‌ها می‌تواند کانون اصلی اشاعه ویروس کووید ۱۹ باشد.

فرماده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، خاطرنشان کرد: ترددهای غیرضروری در خیابان‌های شلوغ و پرتراکم شهر تهران نشان می‌دهد که برخی از مرم بیماری کرونا و خطرات آن را هنوز جدی نگرفته اند.

زالی با تاکید بر اینکه در اپیدمی گسترده‌ای نظیر کرونا باید از حضور در فضاهای شلوغ اجتناب کرد، توضیح داد: خرید نکردن از دست فروش‌ها، پرهیز از حضور در امکان پرتردد و شلوغ و از همه مهم‌تر تهیه یک وعده غذایی ساده و سالم در منزل قطعاً راه حل بهتری برای کنترل ویروس کووید ۱۹ خواهد بود.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان نظارت‌های بهداشتی با قوت بیشتری از سوی معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح تهران اعمال خواهد شد.