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۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۹:۴۷

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران؛

شلوغی شهر می تواند عامل شیوع کرونا باشد

شلوغی شهر می تواند عامل شیوع کرونا باشد

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: بهبود یافتگان کرونا تا دو هفته ناقل بیماری هستند و باید در قرنطینه بمانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، با اشاره به ۲۷۴ مورد ابتلای جدید کرونا در شهر تهران، افزود: ۶۸ نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند.

وی با انتقاد از شهروندانی که فکر می‌کنند اپیدمی کرونا به پایان رسیده است، گفت: این بیماری در تهران به مرحله خاموشی نرسیده است.

زالی تاکید کرد: بازگشایی بوستان‌ها و پارک‌ها، پیام اشتباهی برای شهروندان داشته است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: بهبود یافتگان کرونا باید بدانند که تا دو هفته ناقل بیماری هستند و باید در قرنطینه بمانند.

زالی، همچنان بر خودداری شهروندان از ترددهای غیر ضروری تاکید کرد و افزود: نتایج این رفتارها، در هفته‌های بعد بروز خواهد کرد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: بدون تردید ازدحام و شلوغی در سطح شهر می‌تواند عامل گسترش شیوع کرونا باشد.

وی با اشاره به فعالیت‌های اغذیه فروشی‌ها در ماه مبارک رمضان، افزود: در ماه مبارک رمضان فعالیت‌های افطار تا سحر اغذیه فروشی‌ها می‌تواند کانون اصلی اشاعه ویروس کووید ۱۹ باشد.

فرماده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، خاطرنشان کرد: ترددهای غیرضروری در خیابان‌های شلوغ و پرتراکم شهر تهران نشان می‌دهد که برخی از مرم بیماری کرونا و خطرات آن را هنوز جدی نگرفته اند.

زالی با تاکید بر اینکه در اپیدمی گسترده‌ای نظیر کرونا باید از حضور در فضاهای شلوغ اجتناب کرد، توضیح داد: خرید نکردن از دست فروش‌ها، پرهیز از حضور در امکان پرتردد و شلوغ و از همه مهم‌تر تهیه یک وعده غذایی ساده و سالم در منزل قطعاً راه حل بهتری برای کنترل ویروس کووید ۱۹ خواهد بود.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان نظارت‌های بهداشتی با قوت بیشتری از سوی معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح تهران اعمال خواهد شد.

کد مطلب 4908563

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