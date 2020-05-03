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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۹

معاون دبیرکل جمعیت الوفاق:

آزادی مطبوعات در بحرین وجود ندارد

آزادی مطبوعات در بحرین وجود ندارد

معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد که در این کشور آزادی مطبوعات وجود ندارد و رسانه ها برای بهبود وجهه رژیم دیکتاتور آن تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی مرآه البحرین، «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات اظهار داشت: بحرین نمونه‌ای از نبود مطبوعات آزاد و همچنین فعالیت مطبوعات بی مسئولیت و زرد، که وظیفه بهبود وجهه استبداد را دارند به شمار می رود.

وی در ادامه افزود، من این روز را به تمام اصحاب رسانه که به دنبال تحقق نیتهای بیمار برخی از سیاسیون برای گسترش نفرت نیستند تبریک می گویم.

الدیهی همچنین اعلام کرد: این روز متعلق به تمام اصحاب رسانه ای است که قلم خود را به خون خبرنگارانی که در راه آزادی بیان کشته شده اند، آغشته نکرده‌اند.

وی در ادامه افزود: این روز متعلق به تمام کسانی است که تبدیل به ابزاری برای سیاست‌های رژیم های دیکتاتور و ترویج فرهنگ فساد، تروریسم و استبداد نشده‌اند، همانطور که این اتفاق در بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون افتاده است. آزادی مطبوعات یکی از ارکان نظام های دموکرات و دشمن رژیم های استبدادی است.

کد مطلب 4915517
فاطمه صالحی

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