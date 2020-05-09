به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رسول شجری با اشاره به اینکه منظور از کفش‌های خاص، کفش‌های تنیس و اسکی است که تولید آن‌ها در کشور وجود ندارد، افزود: مجوز واردات این کفش‌ها به مناطق آزاد صادر شده است که وارد کنندگان با نام کفش‌های ورزشی، انواع مختلف کفش‌های اسپرت را که تولید آن‌ها در کشور انجام می‌شود، از مناطق آزاد وارد می‌کنند.

وی بابیان اینکه بیش از ۵۰ درصد گروه سنی جوان از کفش‌های اسپرت ورزشی استفاده می‌کنند، گفت: زمانی که کفش از مناطق آزاد وارد می‌شود به سرعت در بازارهای مراکز اصلی کشور نیز توزیع می‌شود که این موضوع سبب خسارت به تولید داخل خواهد شد.

رئیس اتحادیه کفش دست دوز ادامه داد: این کفش‌ها چینی هستند و با قیمت بالا در بازار به وفور یافت می‌شوند.

شجری گفت: درحالی که ما امکان تولید این کفش‌ها را در کشور داریم، دلیل صدور مجوز برای واردات سوال برانگیز است.