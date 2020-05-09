به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در اتریش مساجد و اماکن مذهبی در اتریش از پانزدهم ماه می میلادی بازگشایی می‌شوند. این در حالیست که حزب حاکم در اتریش حزب راستگرا (حزب مردم) حزب ضد اسلامگرایی است و سیاستهای افراطی در برابر ترویج اسلام در اتریش دارند.

سباستین کورتس، صدراعظم اتریش از اواخر ماه اپریل مرحله جدید تسهیل در اقدامات دولتی را اعلام کرد که براساس آن مساجد و اماکن مذهبی می‌توانند از پانزدهم ماه می میلادی بازشوند.

به همین منظور جامعه مسلمانان اتریش به عنوان نهاد مسئول امور مسلمانان، بیانیه مطبوعاتی صادر کرد و توصیه‌هایی را ارائه داد؛

براساس این بیانیه، متولیان مساجد از پانزدهم ماه می مجازند که مساجد را بازگشایی کنند اما هیچ اجباری در این کار وجود ندارد و اگر متولیان یک مسجد صلاح دیدند که مساجد بسته بمانند، باز نمی‌شود در واقع تنها مساجدی مجازند باز شوند که شرایط بازگشایی را داشته باشند.

شرایط بازگشایی مساجد شامل رعایت موازین بهداشتی، رعایت فاصله اجتماعی زمان انجام مناسک دینی و استفاده از ماسک می‌شود.

براساس این تصمیم گیری مساجد فقط برای اقامه نماز صبح، ظهر و عصر بازهستند و اقامه نماز مغرب و عشاء فعلاً در مساجد میسر نیست.

این تسهیلات در صورتی اتفاق می‌افتد که دولت اتریش تا پیش ازاین انجام هرگونه مناسک جمعی و دینی را در ماه مبارک رمضان ممنوع اعلام کرده بود.

براساس آمار رسمی این کشور، اتریش تاکنون حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر مبتلای ویروس کرونا داشته است که از این تعداد حدود ۱۳۷۰۰ نفر درمان و حدود ۶۰۸ نفر جان باختند.