الون ماسک قوانین قرنطینه را شکست/ آمادگی برای دستگیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، الون ماسک بر خلاف قوانین فاصله گذاری اجتماعی کارخانه تسلا در ایالت کالیفرنیا را بازگشایی کرد. در همین راستا او مقامات را به چالش کشیده تا او را دستگیر کنند.

طبق دستور مدیر ارشد اجرایی تسلا فعالیت کارخانه در فرمونت از دیروز دوباره آغاز شده است. این در حالی است که مقامات محلی به او اعلام کرده بودند به دلیل شیوع ویروس کرونا منطقه مذکور همچنان تحت قرنطینه است.

ماسک در توییتی نوشت: تسلا برخلاف قوانین منطقه آلامدا، فعالیت تولیدی خود را از امروز دوباره آغاز می کند. من هم مانند بقیه فعالیتم را شروع می کنم. اگر قرار باشد کسی دستگیر شود، می خواهم من آن شخص باشم.

او به طور مرتب قوانین مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایالت کالیفرنیا را به چالش می کشد. این قوانین در ایالت مذکور سخت تر از بقیه مناطق آمریکا بوده است.

ماه گذشته او قرنطینه را اقدامی فاشیستی خواند. همچنین او تهدید کرده مقرهای شرکتش را به ایالت های تگزاس یا نوادا منتقل می کند.

کارخانه تسلا در فرمونت از ۲۳ مارس تعطیل بوده است.

فرماندار ایالت کالیفرنیا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد از بازگشایی کارخانه تسلا اطلاعی نداشته است.