سخت گیری های بی مورد و تصمیم اشتباه مدیران آسیب زاست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی موضوعات شهری در شهرهای استان قزوین سه شنبه شب با حضور فرزانه صادق مالواجرد معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جمالی پور استاندار، فاطمه محمد بیگی منتخب مردم قزوین در مجلس یازدهم، مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی، علی فرخزاد معاون عمرانی، سیاوش طاهرخانی شهردار، حکمت الله داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، اعضای شورای شهر و شهرداران استان در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد.

هدایت الله جمالی پور در این نشست گفت: یکی از مشکلات ما این است که برخی از مدیران بخشی نگر هستند و فقط به مأموریت سازمانی خود توجه دارند در حالی که مأموریت‌ها مکمل هم هستند و تصمیماتی که گرفته می‌شود باید همه جوانب را در بر بگیرد.

وی گفت: باید در همه تصمیم گیری ها به نیازهای مردم اهمیت دهیم و هویت تاریخی شهر قزوین و ظرفیت‌ها را در تصمیم گیری مورد توجه قرار دهیم تا ضمن حفظ هویت تاریخی شهر قزوین رضایت شهروندان هم جلب شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: همه سخنران خوبی هستیم اما وقتی می‌خواهیم راهکار بدهیم چیزی برای انجام کار نداریم در حالی که گاهی برای همسو کردن مردم باید مشوق‌های مناسبی بدهیم تا از طرح‌ها استقبال شود.

وی یادآور شد: در بسیاری از کشورها با دادن مشوق هویت تاریخی خود را که قدمت هم ندارند حفظ کرده و درآمد کسب می‌کنند ولی ما از این همه ظرفیت غفلت می‌کنیم.

جمالی پور تصریح کرد: اگر می‌گوئیم قزوین مرکز گردشگری است باید درست تصمیم بگیریم و در چارچوب مقررات حرکت کنیم تا کارها به سامان برسد.

استاندار قزوین بیان کرد: رویکرد امروز دبیرخانه با چهار سال قبل فرق کرده و به حقوق مردم توجه بیشتری دارند البته فقط نباید قانون را نبینیم و قرار نیست به هر خواسته‌ای عمل کنیم اما خواسته حق مردم باید توجه شود ولی گاهی تصمیم غلط ما موجب محروم شدن مردم از حقی شده است.

جمالی پور گفت: تصمیمات ما اگر عالمانه و در چارچوب قانون و توجه به نیاز مردم باشد می‌توان امیدوار بود که مشکلات حل شود اما باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم هویت تاریخی از بین برود.

وی گفت: گاهی مقاومت‌های غیر منطقی داریم و برخی اعتراض‌ها و جنجال‌ها برای خدا نیست بلکه منافع شخصی است لذا بهتر است مخالفت ما برای حفظ حقوق مردم باشد.

استاندار قزوین تصریح کرد: طرح‌های تفصیلی شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر توسط شورایی بررسی شود و اگر اشتباهاتی رخ داده جبران کنیم تا گره‌ها باز شود.

وی اضافه کرد: وقتی شهرهای کوچک را محدود می‌کنیم مردم به حاشیه نشینی رو می‌آورند و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بیشتر می‌شود لذا بهتر است در شهرهای کوچک نگاه ما بازتر باشد.

استاندار قزوین اظهار داشت: در گذشته تصمیمات غلط گرفتیم و امروز تهران ۱۶ میلیون جمعیت دارد و اگر امروز ما هم درست تصمیم نگیریم آیندگان دچار چالش‌های جدی خواهند شد.

وی اضافه کرد: در تصمیم گیری برای باغستان باید خود مالکان باغ و باغداران هم دعوت شوند و صدایشان شنیده شود.