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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳

قبادی دانا خبر داد

کمک هزینه ۵۰۰ هزارتومانی بهزیستی به فرزندان تحت پوشش این سازمان

کمک هزینه ۵۰۰ هزارتومانی بهزیستی به فرزندان تحت پوشش این سازمان

رئیس سازمان بهزیستی کشور از واریز ۵۰۰ هزار تومان به حساب ۲۸ هزار فرزند تحت پوشش این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته ۲۴ اردیبهشت در قالب پویش همدلی مومنانه در سازمان بهزیستی کشور اقدام بسیار خوبی انجام شد و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به شکل الکترونیکی بر روی کارت بانکی ۲۸ هزار فرزند تحت پوشش بهزیستی که دارای سرپرستان غیر مؤثر هستند شارژ شد.

وی بیان کرد: مجموع این مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بود که توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تأمین مالی شد. در ایام شیوع کرونا و شرایط سختی که ممکن است، این فرزندان جهت تأمین معیشت با آن مواجه باشند، این کمک می‌تواند بخشی از مشکلات آنها را مرتفع کند.

کد مطلب 4925314

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