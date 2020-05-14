کمک هزینه ۵۰۰ هزارتومانی بهزیستی به فرزندان تحت پوشش این سازمان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته ۲۴ اردیبهشت در قالب پویش همدلی مومنانه در سازمان بهزیستی کشور اقدام بسیار خوبی انجام شد و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به شکل الکترونیکی بر روی کارت بانکی ۲۸ هزار فرزند تحت پوشش بهزیستی که دارای سرپرستان غیر مؤثر هستند شارژ شد.

وی بیان کرد: مجموع این مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بود که توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تأمین مالی شد. در ایام شیوع کرونا و شرایط سختی که ممکن است، این فرزندان جهت تأمین معیشت با آن مواجه باشند، این کمک می‌تواند بخشی از مشکلات آنها را مرتفع کند.