تنها مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش در آستانه تعطیلی

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: در ماه‌های پایانی سال گذشته که در عین ناباوری خبر رسید سازمان حفاظت محیط زیست تهران تعدادی از حیوانات کلینیک پردیسان را به باغ وحش‌ها و باغ پرندگان کشور پیشکش کرد و داد از نهاد فعالان محیط زیست بلند شد، موضوعی که خشم دوستداران طبیعت را بیشتر بر می‌انگیخت این بود که بسیاری از این حیوانات قابلیت بازگشت به طبیعت را داشتند، اما سازمان ترجیح داد آنها را در اختیار باغ وحش داران قرار دهد تا باقی عمر غم‌انگیز و دردناک خود را در قفس‌های تنگ و تاریک سپری کنند.

فرزاد علیزاده فعال حقوق حیوانات در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شواهد و قرائن حاکی از این بود که کلینیک پردیسان در آینده‌ای نه چندان دور تعطیل شود و چندی پیش‌تر نیز با دامپزشک این مرکز قطع همکاری شده بود. گفت: همان زمان مسئولان مربوطه هرگونه تعطیلی تنها کلینیک تخصصی حیات وحش سازمان را صراحتاً رد کردند و دلیل انتقال حیوانات را ساخت و ساز و عملیات عمرانی عنوان کردند، عملیاتی که هیچ گاه اجرا نشد.

وی در ادامه گفت: با شروع سال جدید درست هنگامی که تمامی افکار عمومی درگیر بیماری کرونا بود، در سکوت کامل خبری با انتقال سه یوز در اسارت به سمنان (مهمترین گونه‌های جانوری موجود در پردیسان) مشخص شد که تصمیم سازمان برای تعطیلی کلینیک جدی است انتقالی که حرف و حدیث‌های فراوانی را به همراه داشت و سازمان هیچگاه نتوانست اشتباهات و قصور انجام شده در این انتقال را توجیه کند.

این فعال حقوق حیوانات با اشاره به اینکه به تازگی به کارمندان کلینیک پارک پردیسان اطلاع داده شده که روزهای پایانی کار خود در این مرکز سپری می‌کنند ابراز داشت: به این ترتیب تنها کلینیک تخصصی دولتی حیات وحش برای همیشه تعطیل خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به سکوت محیط زیست در این زمینه مشخص نیست چرا مدیران حوزه محیط طبیعی این سازمان اصرار بر تعطیلی و حذف این مرکز را دارند و وضعیت حیواناتی که پس از تعطیلی این مرکز نیاز به رسیدگی پزشکی و تیمار دارند چیست و دوران نقاهت خود را چکونه و در کجا باید سپری کنند؟

علیزاده با اشاره به اینکه نبود تنها مرکز تخصصی دولتی حیات وحش، به قاچاق حیات وحش دامن می‌زند، گفت: وقتی مجموعه‌ای که وظیفه ذاتی‌اش حفظ و صیانت از حیات وحش و محیط زیست کشور است با حیات وحش این کشور اینگونه رفتار می‌کند، آیا شکارچیان را مستعد تخلفات شکار نمی‌کند؟ اساساً رسالت سازمان حفاظت محیط زیست چیست؟

وی با ابراز تأسف از اتفاقات اخیر اظهار داشت: به نظر می‌رسد محیط زیست اصرار دارد به رفتار غیر علمی خود با حیات وحش ادامه دهد، در این شرایط پیشنهاد می‌شود نام سازمان را نیز به همان کانون صید و شکار سابق تغییر دهند تا لااقل دوستداران محیط زیست و حیات وحش تکلیف خودشان را با این مجموعه بدانند.

وی افزود: آیا وقت آن نرسیده که سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضا در این موضوع ورود کرده و تکلیف فعالان محیط زیست را روشن کنند؟