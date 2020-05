مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در جمع مقالات پراستناد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این مقاله که حاصل پژوهش مشترک دکتر سمانه سادات سجادی با پژوهشگرانی از دانشگاه‌های ترکیه و دانشگاه بجنورد است، به مدل‌سازی و بررسی رفتارهای دینامیکی یک سیستم فیزیکی در قالب ریاضیات مشتقات مرتبه کسری پرداخته شده است.

حاصل این پژوهش در مجله The European Physical Journal Plus با نام New features of the fractional Euler-Lagrange equations for a physical system within non-singular derivative operator به آدرس الکترونیکی: https://link.springer.com/article/۱۰.۱۱۴۰/epjp/i۲۰۱۹-۱۲۵۶۱-x به چاپ رسیده و هم اکنون در جدیدترین به‌روزرسانی پایگاه Web of science جزو مقالات پر استناد برگزیده شده است.

گفتنی است پیشتر نیز مقاله دیگری از این تیم تحقیقاتی با نام“A new fractional model and optimal control of a tumor-immune surveillance with non-singular derivative operator” در جدیدترین به‌روزرسانی پایگاه Web of science به عنوان مقاله داغ و پر استناد برگزیده شده است.