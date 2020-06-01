پرویز هادی: اولویت من حضور در بازیهای المپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، پرویز هادی با بیان این مطلب افزود: چندین سال است زحمات زیادی را در اردوهای تیم ملی متحمل شده ام و اولویت اول زندگی و کار من حضور در المپیک است.

وی در مورد کاندید شدنش برای تصدی پست ریاست هیأت کشتی استان آذربایجان شرقی گفت: به اصرار جامعه کشتی آذربایجان شرقی این کار را کردم و همان موقع هم گفتم می خواهم در المپیک کشتی بگیرم و بعد از المپیک نیز به احتمال زیاد کشتی خواهم گرفت. اما فکر می کردم می توانم به طور همزمان این دو کار را انجام دهم.

هادی ادامه داد: با توجه به نظر کادر فنی که اولویت را برای من حضور در تیم ملی می داند و خود من نیز اولویت اولم حضور در المپیک است، از حضور در هیأت کشتی استان آذربایجان شرقی انصراف می دهم.

دارنده مدال برنز جهان تصریح کرد: امیدوارم در آینده در خدمت کشتی آذربایجان شرقی خواهم بود و در حال حاضر نیز عزیزانی هستند که بتوانند کار را جلو ببرند.

سنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد در پایان خاطرنشان کرد: همیشه تابع نظر کادر فنی و فدراسیون کشتی بوده ام و نهایت سعی و تلاش خود را خواهم کرد که بعنوان نماینده کشورمان در المپیک پیش رو حضور پیدا کنم.