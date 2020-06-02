حفظ اسلام مبنای نظریه مرجع امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره) بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در همایش مجازی «نهضت عاشورا در اندیشه امام خمینی (ره)» که در حرم مطهر امام راحل برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) اظهار داشت: امروز می‌خواهیم به مرجع امنیت در سیره امام حسین (ع) بر اساس حادثه عاشورا اشاره کنیم.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه عنوان کرد: یکی از مباحث مهم در هر بحث امنیتی از مرجع امنیت یاد می‌کنند؛ منظور از مرجع امنیت گرانبهاترین شیء یا گرانبهاترین شخصی است که اگر او به خطر بیافتد حاضریم جان خود را برای آن فدا کنیم.

وی با اشاره به تحلیل امام خمینی (ره) از قیام امام حسین (ع) در تبیین موضوع فوق گفت: در مکاتب امنیتی امروز از مراجع مختلف در عرصه امنیت سخن گفته می‌شود؛ معمولاً در نظام‌های مبتنی بر مکاتب رئالیستی از دولت‌ها به عنوان مرجع امنیت یاد می‌شود؛ در برخی نظام‌ها از فرد و آزادی‌های فردی و در برخی نظام‌ها از پادشاه به عنوان مرجع امنیت یاد می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین لک‌زایی بیان کرد: در قیام عاشورا و قیام امام حسین (ع)، اسلام مرجع امنیت است، بنابراین از نظر امام خمینی (ره) دلیل قیام امام حسین (ع)، در خطر دیدن اسلام بود همچنانکه در یکی از فرمایش‌های امام حسین (ع) به این مسأله اشاره شده است که فاتحه اسلام با روی کارآمدن کسی به نام یزید خوانده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بر این اساس، امام راحل معتقد بود هرگاه اسلام در خطر بیافتد ما نیز هم موظف هستیم که با اقتدای به امام حسین (ع) از اسلام دفاع بکنیم، برای مستند کردن سخنان خود به بخش‌هایی از سخنان امام راحل اشاره می‌کنیم؛ در یک مورد ایشان فرمودند: اسلام خیلی عزیز است و خیلی فدایی داده است که امام حسین (ع) نمونه آن است، الان نوبت ما است که اسلام به دست ما افتاده است و باید فکر این باشیم که اسلام را حفظ کنیم.

معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه اگر مرجع امنیت اسلام باشد باید مفهوم امنیت را از اسلام بگیریم، گفت: امنیت فقط به معنای بقای دنیوی نیست، بلکه منظور بقای اخروی هم هست و اگر فردی به جای بهشت سر از جهنم دربیاورد واجد امنیت نیست.

وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت: در یک مورد دیگری حضرت امام (ره) فرمودند: اگر امام حسین (ع) نبود یزید و پدرش اسلام را به فراموشی سپرده بوند و اگر هم فراموش نشده بود، یک رژیم طاغوتی می‌داشتیم و اگر سید الشهدا نبود، این رژیم طاغوت تقویت می‌شد و به جاهلیت برمی گشتیم و ما نیز مسلم طاغوتی بودیم.

حجت الاسلام والمسلمین لک زایی یادآور شد: بنابراین رویکرد ما در قبال انقلاب اسلامی اقتدا به نهضت حسینی و با هدف حفظ اسلام باشد همچنانکه امام خمینی (ره) بر این مسأله تأکید داشتند.

استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) با تأکید بر اینکه برخی از افراد فقط به دنبال مادیات هستند، ابراز کرد: طبق نظر امام راحل، اصل این است که مکتب برای ما در اولویت باشد و رفاه و امور دنیوی را هم با ملاک‌های مکتب تعین می‌کنیم و راهکار امام خمینی (ره) نیز در این مسیر راهکار استقامت است.