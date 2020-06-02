پرستاران در بحران کرونا خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کریمی، با قدردانی از تلاش‌های کادر پرستاری در بحران کرونا، افزود: سه ماه از این بحران می‌گذرد و فشاری که بر تیم درمانی و کادر پرستاری دانشگاه در این مدت وارد شد؛ می‌طلبد که تک‌به‌تک و حضوری از تیم درمانی بیمارستان‌ها اعم از پزشکان، پرستاران، کادر پشتیبانی، خدماتی و نگهبانان تشکر کنم که البته تاجایی که امکان‌پذیر بود این امر انجام شد، ولی بخش دیگر خارج از توانمان است و شرایط اجازه نمی‌دهد، جلسات گسترده برگزار شود.

وی، ۱۴ مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران را نماینده مجموعه کادر پرستاری دانست و گفت: این جلسه با این نیت برگزار می‌شود که از چند هزار پرستار دانشگاه که شما نماینده آنان هستید تشکر کنم. شما هم سلام گرم و صمیمانه، خداقوت و خسته نباشید من را به همه کادر پرستاری که زیر نظر دفتر پرستاری هستند برسانید. همیشه نظراتم را در مورد کادر پرستاری به‌صورت واضح بیان و سعی کرده‌ام به آن پایبند باشم.

کریمی بابیان زنده‌باد کرونا که باعث شد بسیاری از ظرفیت‌های پنهان، آشکار شود، ادامه داد: حوادث گذشته، افزون بر تجلی صفات انسانی بخصوص در کادر پرستاری که با ازخودگذشتگی، ایثار، محبت و عشق و علاقه به کار و بیمارستان، از جان و حیثیت و مسائل خانوادگی خود هزینه کردند؛ فرصت مناسبی بود که ظرفیت، توانایی و جایگاه افراد نیز نشان داده شود. بنابراین زنده‌باد کرونا که باعث شد بسیاری از ظرفیت‌های پنهان، آشکار شود.

وی با اشاره به نقاط مثبت کرونا، افزود: اگر از حوادث تلخ و مرگ‌بار کرونا بگذریم و نکات مثبت آن را در پنجره جداگانه‌ای ببینیم، یکی از این نکات مثبت، نشان دادن جایگاه تیم سلامت به‌جامعه و دنیا است، از بهروزی که در خانه بهداشت در روستا کار می‌کند تا بیمارستان‌های تخصصی و فوق تخصصی که شما عضو آن هستید.

کریمی با مقایسه عملکرد کادر پرستاری دانشگاه و کشور با سایر کشورها، گفت: در این بحران تفاوت کشورها، نظام‌ها و فرهنگ‌های مختلف نمایان شد. دیدیم که پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه تهران و پرستارانی که در بیمارستان‌های کشورهای پیشرفته خدمت می‌کنند؛ چگونه عمل کردند. البته من قصد نقد جوامع مختلف را ندارم و نمی‌خواهم بگویم که آنان بدعمل کردند؛ چون این مقایسه در شأن ما نیست و به‌خودی‌خود قابل‌مشاهده است. فقط می‌خواهم به ظرفیت‌ها و توانایی‌های خودمان تکیه کنم. در این دوران جایگاه نظام سلامت مشخص شد و ما بایستی قدر آن را بدانیم که می‌دانیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به نقش مدیران پرستاری در بیمارستان‌ها، افزود: شما نقش مادر برای کادر پرستاری را دارید و چون ممکن است به سن خود حساس باشید می‌گویم که جایگزین مادر در بیمارستان‌ها هستید.

وی با طرح این پرسش که ویژگی مادر چیست که مدیران پرستاری باید آن را داشته باشند، ادامه داد: حتی اگر هنوز طعم مادر شدن را نچشیده باشید ولی نقش مادر را دیده‌اید و حداقل در این حادثه این نقش را ایفا کرده‌اید. مادر هرچند فرزند که داشته باشد همه را به یک‌چشم می‌بیند؛ از بچه‌ای که ممکن است بداخلاق باشد و به‌دوراز چشم پدر و مادر شیطنت کند تا بچه‌ای که خیلی خوش‌اخلاق است. معمولاً مادرها سعی می‌کنند در بدترین شرایط تفاوتی بین فرزندان خود قائل نشوند.

کریمی با تأکید دوباره بر اینکه مدیر پرستاری مادر بیمارستان است و کل کادر پرستاری مانند فرزندانش هستند، افزود: با این نگاه، کار زیباتر می‌شود و دیگر امکان ندارد تفاوتی بین پرسنل خود قائل شوید. مگر تفاوتی که به توانایی‌های افراد بستگی دارد و ربطی به عوامل دیگر مانند رنگ پوست، پوشش، جنسیت و سن ندارد. معمولاً فردی که تواناتر باشد در بخش‌های سخت‌تر و فردی که توانایی کمتری دارد در بخش‌های راحت‌تر به کار گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت: زمانی که کادر پرستاری مشکلاتی دارند و نیاز به حمایت دارند به‌جای برخورد سلیقه‌ای باید مادرانه به آنان کمک کنید. بنابراین اگر شما را مادر یا جایگزین مادر در بیمارستان می‌دانم به این دلیل است که سطح شما را بالا می‌دانم و خدای‌نکرده قصد کمتر دیدنتان را ندارم.

کریمی با قدردانی مجدد از تلاش‌های کادر پرستاری در بحران کرونا گفت: در این دوران همه بیمارستان‌های دانشگاه چه آنان که مستقیم درگیر رسیدگی به بیماران بودند و چه بیمارستان‌هایی که نقش حمایت‌کننده را داشتند خوش درخشیدند و مترون ها و پرستاران خوش‌تر درخشیدند. من با تمام وجود از شما تشکر می‌کنم البته تشکر ما زبانی است ولی ارزش آن بیشتر از تشکرهای مادی است. هرچند همکاران دیگر تشکرهای مادی را باید به‌جا بیاورند و می‌آورند. امیدوارم همه ما قدردان زحمات شما باشیم.

وی با تأکید بر حمایت دانشگاه از کادر پرستاری، تصریح کرد: تاجایی که شرایط کشور اجازه دهد برای حمایت از این مجموعه تلاش می‌کنیم. در محیط ممکن است انتظاراتی وجود داشته باشد که آن را به کمبودهای کشور و ناتوانی ما ببخشند.

کریمی، مدیران پرستاری را حلقه وصل مدیریت دانشگاه و بیمارستان و کارکنان دانست و گفت: ایجاد رضایتمندی در پرسنل و ارتباط خوب برقرار کردن با مدیران بالادستی کار سختی است و تاجایی که من اطلاع دارم در این مدت هم شما خوب عمل کردید و هم پرسنل زحمات بسیاری متقبل شدند. موارد منفی بیمارستان‌های دانشگاه از مراکز دیگر کمتر است امیدوارم موارد نادری هم که وجود دارد دیده نشود.

وی افزود: من مسئولیت بسیاری برای مدیران پرستاری قائل هستم و معتقدم بیمارستان باید قدر آنان را بداند؛ به مدیران پرستاری مسئولیت بدهد و هم از آنان مسئولیت بخواهد. مدیر پرستاری باید آن قدر قوی باشد که افراد زیرمجموعه‌اش نخواهند مشکلات خود را به رئیس بیمارستان منتقل کنند. وقتی مترون مادرانه برخورد می‌کند همه شیفت‌ها عادلانه تنظیم می‌شوند.

کریمی در پایان سخنان خود از تلاش‌های مدیر پرستاری پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران، قدردانی و بر اشتراک گذاشتن تجربیات مدیران پرستانی تأکید کرد و گفت: تور بیمارستان گردی بگذارید و از تجربیات یکدیگر استفاده کنید.