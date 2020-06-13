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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۸:۵۸

به رغم همه لفاظی‌ها؛

پمپئو در تدارک دیدار با مقامات چین است

پمپئو در تدارک دیدار با مقامات چین است

وزیر خارجه آمریکا که طی ماه‌های گذشته به دفعات به لفاظی علیه چین پرداخته، قصد دارد در آینده نزدیک دیداری با مقامات پکن داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پولیتیکو به نقل از دو منبع آگاه از قصد مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقامات رسمی دولت چین خبر داد.

ظاهراً این دیدار که هنوز نهایی نشده در هاوایی انجام خواهد شد و قصد پمپئو که زبان تندی در نقد دولت پکن دارد این بوده که قضیه را حتی‌الامکان بی سر و صدا به سرانجام برساند.

طی ماه‌های گذشته رقابت آمریکا و چین برای قدرت‌نمایی در صحنه بین‌الملل، چهره‌ای خصمانه به خود گرفته که این بیشتر از بابت اتهامات ضدچینی است که واشنگتن مطرح می‌کند.

آمریکایی‌ها چین را به برهم زدن موازنه تجاری، پنهانکاری درباره بیماری کرونا و نقض دموکراسی در هنگ کنگ متهم می‌کنند حال آنکه فارغ از همه این اتهامات، واشنگتن از مدت‌ها قبل به فکر چرخش رویکرد خود از خاورمیانه به سمت آسیا-پاسیفیک بود تا به این ترتیب مانع از قدرت‌یابی چین در نظم نوین جهانی شود.

کد مطلب 4947888
مریم خرمایی

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