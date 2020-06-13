بولتون: پیروزی مجدد در انتخابات تنها دغدغه ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید در کتابی که قرار است تا ۱۰ روز دیگر منتشر شود، برای مخاطب، چهره‌ای نه چندان دلچسب از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به تصویر کشیده است.

وی در این کتاب که دولت واشنگتن به دلایل امنیتی به دنبال ممانعت از انتشار آن است، نمایی نزدیک از هرج و مرج رایج در کاخ سفید ارائه داده و پشت صحنه مسائل مربوط به چین، روسیه، کره شمالی و ایران را در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

اما آنچه که مخاطب را برای خواندن این کتاب حریص خواهد کرد، نقل قولی از بولتون است که می‌گوید «همه تصمیمات رئیس‌جمهور آمریکا در عرصه سیاست خارجی، در درجه نخست مبتنی بر ملاحضات سیاسی و محاسباتی بود که به انتخاب مجدد وی منجر شود.»

تاریخ انقضای بولتون که زمانی از وی به عنوان سگ وفادار دولت ترامپ یاد می‌شد، اواخر سپتامبر ۲۰۱۹ به پایان رسید. او که اکنون شمشیر را از رو بسته و به افشاگری علیه رئیس سابق خود روی آورده، از چهره‌های تاثیرگذار در پیشبرد سیاست‌های افراطی علیه ایران و کره شمالی بود.

علاوه بر این، بولتون می‌گوید دموکرات‌ها با محدود کردن خود به «اوکراین گیت»، قضیه استیضاح ترامپ را خیلی شُل گرفتند و می‌توانستند بهانه‌های بهتری برای محکوم کردن او جور کنند.