هیچ شراکتی در«سمفا» ندارم/صددرصد مالکیت سامانه متعلق به ارشاد است

علی سرتیپی تهیه‌کننده سینما و مدیر شرکت پخش «فیلمیران» که در روزهای اخیر شائبه شراکت مالی و همکاری‌اش با سازمان سینمایی در راستای راه‌اندازی سامانه مدیریت فروش و اکران سینمای ایران «سمفا» در برخی محافل رسانه‌ای مطرح شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره صحت این مشارکت گفت: این خبر که در بعضی از رسانه‌ها منتشر شده است مبنی‌بر اینکه من یکی از شرکای سامانه «سمفا» هستم را به شدت تکذیب می‌کنم و تاکید می‌کنم که هیچ نسبتی با این سامانه ندارم. این اخبار را کسانی منتشر می‌کنند که علاقه‌ای به شکسته شدن انحصار در فرآیند فروش بلیت سینماها ندارند.

وی بیان کرد: سمفا سامانه‌ای دولتی است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی شده و هیچ فرد دیگری به جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این سامانه مربوط نمی‌شود. این سامانه اساساً درآمدزایی ندارد که بخواهد شریک مالی برای این کار داشته باشد.

مدیرعامل شرکت «فیلمیران» تاکید کرد: کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند از واقعیت دور هستند و اصلاً نمی‌دانند که سمفا چه سازوکاری دارد. «سمفا» صددرصد به وزارت ارشاد تعلق دارد و هیچ منافع مالی نیز به همراه ندارد. مالکیت و سرپرستی سمفا برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی است.

وی ادامه داد: این سامانه اثرات بسیار خوبی در سینمای ایران خواهد داشت که اولین نکته مثبت آن رفع انحصار در فروش بلیت است. در ابتدا راه‌اندازی «سینماتیکت» به نفع سینمای ایران بود که توانست فروش آنلاین بلیت‌ها را برعهده داشته باشد، اما بعد از گذشت ۷ سال از راه‌اندازی این سامانه، مشکلات بسیاری به‌وجود آمد و این سامانه چالش‌هایی را با سینماداران و صاحبان فیلم‌ها داشت.

این تهیه‌کننده سینما تاکید کرد: به عنوان مثال این سایت قیمت تبلیغات فیلم‌ها را از ۵ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان رسانده بود و درصدهایی از فروش را به‌عنوان خدمات از صاحبان فیلم‌ها می‌گرفت، همچنین پول فروش بلیت‌ها به مدت زیادی در حساب‌های این شرکت می‌ماند و همین امر موجب می‌شد که پول فروش بلیت‌ها دیرتر به صاحبان فیلم‌ها و سینماداران پرداخت شود.

وی تأکید کرد: سمفا در واقع یک ترمینال است، که مدیریت آن دست وزارت ارشاد است و به جای یک شرکت در حال حاضر ۴ شرکت در این سامانه برای فروش بلیت‌ها در آن فعال می‌شود. هر کدام از این ۴ شرکت می‌توانند به سینماداران وصل شوند و هر کدام از آن‌ها بتوانند خدمات بهتری را به سینماداران و صاحبان فیلم‌ها ارائه دهند، بهتر می‌توانند در این زمینه کار کنند.

رییس کانون پخش‌کنندگان سینمای ایران ادامه داد: در واقع سمفا مانند سامانه فروش بلیت هواپیما است که شرکت‌های مختلفی را برای فروش بلیت در بر می‌گیرد. سمفا انحصار در فروش بلیت سینماها را می‌شکند و این امر برای یک سری از افراد گران تمام شده چرا که منافع آن‌ها به خطر افتاده است.

سرتیپی در پایان گفت: تاکید می‌کنم که سمفا هیچ تبلیغاتی نمی‌تواند بگیرد و به همین دلیل درآمدزایی نیز ندارد. با از بین رفتن انحصار در فرآیند فروش بلیت، رقابت میان شرکت‌های فروش بلیت بیشتر می‌شود و این امر بسیار مفید است.