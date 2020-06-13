به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، وزارت دادگستری آمریکا در تلاش برای انتشار بخش‌های منتشر نشده از گزارش تحقیقات درباره ادعاهای «راجر استون» متحد نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است.

ادعاهای استون که غیرواقعی بودن و دروغ آن از سوی مقامات قضائی آمریکا تائید شده، مربوط به پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ است.

گفته شده انتشار بخش‌هایی از گزارش تحقیقات از «راجراستون» براساس قانون آزادی اطلاعات انجام می‌شود.

در این ارتباط منابع وزارت دادگستری آمریکا گفته‌اند که با تکمیل شدن تحقیقات، نتایج این گزارش نیز تا ۱۹ ژوئیه (۲۹ تیر) منتشر خواهد شد.

«راجر استون»، مشاور و یار قدیمی دونالد ترامپ به علت کارشکنی در تحقیقات کنگره و همچنین دروغ‌گویی به پلیس به تحمل ۴۰ ماه زندان محکوم شده است.

او که یکی از لابی‌گرهای بسیار قدیمی و تا حدود زیادی بدنام واشنگتن است در ۷ مورد از اتهامات از جمله دروغ گفتن به کنگره، تهدید و مانع تراشی برای شاهدان متهم شناخته شده است.