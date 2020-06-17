رشد ۱۴۳ درصدی اوراق تسویه در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به گزارش تسویه بدهی ها و مطالبات دولت موضوع بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ از رشد قابل توجه اوراق تسویه در استان خبر داد و گفت: در سال ۹۸ مبلغ ۵۴۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال تهاتر انجام گرفته است که نسبت به سال ۹۷، ۱۴۳ درصد و نسبت به سال ۹۶، ۵۴۹ درصد رشد داشته است.

استاندار ایلام در ادامه کل تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ملی در سال ۹۸ را مبلغ ۴چهار هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: مبلغ تهاتر انجام گرفته ۱۲.۷ درصد آن است که به عبارتی به تخصیص سال ۹۸ به میزان ۱۲.۷ درصد اضافه شده است که رقم قابل توجهی است.

سلیمانی دشتکی در پایان ضمن تشکر از زحمات دست اندر کاران امر به ویژه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و همکاران وی به خاطر این موفقیت ارزشمند، افزود: اگر مبلغ تهاتر سال ۹۸ را با مبلغ تخصیص استانی در همان سال که مبلغیک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است مقایسه کنیم آن وقت مشخص می شود که به میزان ۴۴ درصد تخصیص استانی تهاتر صورت گرفته است که این موضوع نشان دهنده استفاده مطلوب استان از این ظرفیت مهم است.