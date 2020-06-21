به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۶۸ و به دنبال فرمان حضرت امام خمینی از دل نهاد شورای عالی تبلیغات اسلامی شکل گرفت. این سازمان در سال گذشته شاهد تحولی مدیریتی بود و جناب حجت الاسلام والمسلمین قمی به جای حجت الاسلام والمسلمین خاموشی به ریاست این سازمان منصوب شدند از همین رو و به دنبال فرا رسیدن صدور نامه حضرت امام خمینی و روز سازمان تبلیغات گفتگویی با حجت الاسلام مصطفی جلالی، معاون امور فرهنگی و تبلیغ این سازمان خواهیم داشت تا تفاوت رویکردهای سازمان بعد از تحول مدیریتی آن را بدانیم؛

*آقای جلالی بسیار متشکریم که وقت خود را در اختیار ما گذاشته‌اید. همانگونه که مستحضرید این سازمان به منظور تبلیغ دینی پایه گذاری شده است. لطفاً ابتدا در خصوص نوع نگاه و رویکرد جدید به مقوله تبلیغ مطالبی را بیان دارید.

اولین و مهم‌ترین رویکرد سازمان در دوران جدید خود رویکرد مردمی سازی تبلیغ است. این رویکرد به دنبال آن است که پدیده تبلیغ را از مقوله‌ای حاکمیتی و مختص به صنفی خاص تبدیل کند به دغدغه همه مردم بدین معنا که اگر خیری را کسی ادراک کرده از ذهن خود به دیگری منتقل کند. حقیقت و روح تبلیغ نیز همین است. این در واقع رویکرد اصلی ماست. برای مثال در خصوص پدیده اربعین، آن حرکت عظیم را هیچ دستگاه حاکمیتی و دولتی نمی‌تواند رقم بزند اما هنگامی که مردم پای کار می آیند ابعاد مسائل تغییر می‌کند.

اولین و مهم‌ترین رویکرد سازمان در دوران جدید خود رویکرد مردمی سازی تبلیغ است. این رویکرد به دنبال آن است که پدیده تبلیغ را از مقوله‌ای حاکمیتی و مختص به صنفی خاص تبدیل کند به دغدغه همه مردم بدین معنا که اگر خیری را کسی ادراک کرده از ذهن خود به دیگری منتقل کند

ما در همه مسائل اجتماعی باید به این سمت برویم و این از دغدغه‌های حضرت امام بود. ایشان معتقد بودند همه ابعاد کشور باید به مردم سپرده شود. هرقدر که حاکمیت متصدی عرصه‌های گوناگون شود ما ناتوان‌تر می‌شویم، به خلاف آن هرقدر مردم پای کار آمدن گشایش‌ها ایجاد شد. تفاوت تبلیغ مردمی با تبلیغ حاکمیتی را می‌توانید در اربعین ببینید.

*از گذشته مساجد مراکز تبلیغ دینی بوده‌اند. مدیریت جدید سازمان تبلیغات چه جایگاهی برای مسجد در این مسیر لحاظ کرده است؟

رویکرد دوم ما ویژه نگاه کردن به مسجد است. مسجد در تمدن اسلامی خواستگاه تحولات اجتماعی بود. است در حکومت نبوی نیز همین گونه است. از موضوع جهاد تا حل مسائل قضائی تا نشر معارف در مسجد اتفاق افتاده است. در این سال‌ها با شکل گیری نهادهای مدرن، هم نهاد روحانیت ظرفیت خود را به دیگران واگذار کرده هم مسجد. امروزه می‌بینیم که نهادهایی که متصدی حل مسائل مردم بودند به دلیل گستردگی این کار ناتوان شده‌اند. کار ما در سازمان تبلیغات محور قرار دادن مسجد در تحولات اجتماعی است و لذا یکی از دغدغه‌های ما طرح تحول اجتماعی مسجد محور است که از چون در این مقام قصد گزارش کار نداریم از توضیح آن صرف نظر می‌کنم.

*نظر شما در خصوص نقش بانوان در جامعه در تبلیغ دینی چیست؟

بله رویکرد سوم توجه به ظرفیت زنان در حرکت‌های اجتماعی است. در مکتب امام پدیده فاخری با عنوان بازتعریف نقش زن در اجتماع وجود دارد. این مسئله یکی از ظرفیت‌های عظیمی است که در این زمانه نسبت به آن غفلت شده است. حضرت امام در خطاب به بانوان تعابیر عجیبی دارند. ایشان در جایی خطاب به بانوان می‌فرمایند: «من شمارا به رهبری نهضت قبول دارم» اگر ما بخواهیم انقلاب در همان سقف و تراز تمدنی خود باقی بماند باید نقش زنان را بازتعریف کنیم و آنان را پای کار انقلاب اسلامی بیاوریم. در همین راستا ما هم به لحاظ ساختاری تغییراتی داشتیم و اداره کل امور بانوان را راه اندازی کردیم و هم به لحاظ محتوایی نهضت تبلیغی بانوان را راه اندازی کردیم که ان شا الله اثرات فراوان خواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین رویکردهای ما در خصوص امت اسلامی است. ما اگر بخواهیم از ملتی قیام کرده به امتی قائم برسیم باید در رویکرد جدیدی نسبت به برادران اهل سنت قرار گیریم

*آیا تیم مدیریتی جدید سازمان در خصوص تبلیغ در فضای مجازی نیز راهکاری اندیشیده است؟

رویکرد چهارم توجه ما به فضا مجازی است. در رویکرد جدید ما تبلیغ نوین را بالی در کنار تبلیغ حضوری دیده‌ایم. تبلیغ نوین وظیفه اش تولید محتوا در عرصه‌های جدید اعم از سینما و شبکه اجتماعی است.

*در آخر اگر مطلبی مغفول مانده لطفاً بیان کنید.

یکی از مهم‌ترین رویکردهای ما در خصوص امت اسلامی است. ما اگر بخواهیم از ملتی قیام کرده به امتی قائم برسیم باید در رویکرد جدیدی نسبت به برادران اهل سنت قرار گیریم. خب متأسفانه در مملکت ما کسانی به اهل سنت نگاه تهدیدی دارند در حالی که در نگاه حضرت امام، اهل سنت بزرگترین فرصت هستند چرا که وقتی خداوند اراده کرده پرچم توحید را در قلل رفیع عالم بنشاند باید کل امت اسلامی پای کار آید و این لازمه اش همراه کردن اهل سنت در قیام برای خداست. در سازمان تبلیغات این ظرفیت عظیم قدر دانسته شده و برای آن برنامه‌ریزی شده است.