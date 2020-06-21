نظارت مرکز بازرسی دانشگاه آزاد بر نحوه برگزاری امتحانات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمد محمدی گفت: مطابق هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته، نظارت مستمر بر نحوه اجرای امتحانات دانشگاه توسط ۴۹۳ نفر از همکاران ادارات کل مناطق ده گانه و شبکه ارزیابان این مرکز بر نحوه اجرای امتحانات در حال انجام است.

محمدی افزود: تغییر زمان بندی و نحوه برگزاری امتحانات در برخی از استان های کشور براساس سیاست های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا و دغدغه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص کیفیت برگزاری امتحانات، این مرکز را در نظارت مستمر و پایش روزانه مصمم تر کرده است.

قائم مقام مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد با بیان اینکه برخی از واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه به منظور تحقق این سیاست، مبادرت به برگزاری امتحانات غیر حضوری (مجازی) کرده اند، گفت: این مرکز با تغییر و تطبیق مدل های نظارتی خود با شرایط ویژه این روزها مبتنی بر رسالت ذاتی خود بر حسن اجرای دقیق دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی و آموزشی تاکید و نظارت دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی پیش تر نیز با اجرای طرح تعاون، مساعدت های لازم را به دانشجویان و خانواده های آنان مبذول داشته است، خاطر نشان کرد: در این طرح دانشجویان می توانند در زمان مقرر با مراجعه به نزدیکترین واحد یا مرکز آموزشی در امتحانات مربوطه شرکت کنند.از جمله اهداف این طرح کاهش ریسک شیوع اپیدمی کرونا، عدم تردد دانشجویان و کاهش هزینه های جابجایی دانشجویان و خانواده های آنان از محل سکونت به واحد اصلی است.

قائم مقام مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات در پایان بر حسن اجرای بخشنامه ستاد آموزش مجازی دانشگاه، رعایت دقیق دستورالعمل بهداشتی معاونت علوم پزشکی و همچنین نظارت مستمر بر نحوه اجرای امتحانات با استفاده از بسیج نیروی انسانی مناطق تاکید کرد.

به گزارش مهر، سامانه مبدا مرکز بازرسی به آدرس www.bazrsicis.iau.ir کماکان آماده ثبت انتقادات، پیشنهادات و شکایت های احتمالی دانشجویان و خانواده های آنهاست.