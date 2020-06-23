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۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۷

میلاد نیک‌آبادی «پانک راک» را کارگردانی می‌کند

میلاد نیک‌آبادی «پانک راک» را کارگردانی می‌کند

میلاد نیک‌آبادی در تازه‌ترین تجربه کارگردانی خود نمایش «پانک راک» نوشته سایمون استیونز را به صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه تئاتر «امروز»، تمرین‌های نمایش «پانک راک» به کارگردانی میلاد نیک آبادی حدود یک‌ ماه است که با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی و همراهی تعدادی از بازیگران مورد نظر کارگردان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

سایمون استیونز سال ۱۹۷۱ در منچستر انگلستان متولد شده و پس از سال‌ها تدریس کورسِ نویسندگان جوان در تئاتر رویال کورت، در حال حاضر به‌عنوان مشاور هنری در لیریک همراسمیت مشغول است. این نویسنده در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ جوایز معتبری از جمله «اولیویه» و «تونی» را برای نگارش نمایشنامه «ماجرای عجیب سگی در شب» دریافت کرده است. او همچنین با نگارش نمایشنامه «پانک راک» در سال ۲۰۱۰ نیز نامزد دریافت جایزه تئاتر انگلستان شد.

نیک‌آبادی پیش از این نمایش‌های «رابینسون کروزوئه»، «مده‌آ فصل دوم»، «۲۹ مهر ۹۶»، «مرکب‌خوانی چند جوان دم بخت»، «پروانه زرد روشن»، «تلخ همچون خون در رگ‌های یرما» و ... را کارگردانی کرده است.

اخبار تکمیلی درباره معرفی بازیگران، طراحان و سایر عوامل نمایش نیز به زودی در اختیار رسانه‌ها و مخاطبان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4956122
آروین موذن زاده

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