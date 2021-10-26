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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۴۲

به تهیه‌کنندگی نوید محمدزاده؛

«کلاس زندگان» در تماشاخانه ایرانشهر تشکیل می‌شود

«کلاس زندگان» در تماشاخانه ایرانشهر تشکیل می‌شود

نمایش «کلاس زندگان» به کارگردانی میلاد نیک‌آبادی و تهیه‌کنندگی نوید محمدزاده به‌زودی در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش «کلاس زندگان» به کارگردانی میلاد نیک‌آبادی و تهیه‌کنندگی نوید محمد زاده به‌زودی در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه خواهد رفت. این نمایش که توسط بهزاد آقاجمالی نوشته‌شده برداشتی است از نمایشنامه «پانک‌راک» نوشته سایمون استیونز است.

در این نمایش آوا تدین، مرتضی حسین‌زاده، سجاد حمیدیان، شبنم دادخواه، دنیز دانش، کورش دانشور، طاهره هزاوه به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل نمایش «کلاس زندگانی» می‌توان به روح اله زندی فرد مدیر پروژه، پریسا گودرزی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، امیرحسین جلالیان مدیر صحنه، مارال قلی زاده منشی صحنه، رضا خضرایی طراح نور، شیدا زواری طراح لباس، کیارش بختیاری آهنگساز و طراح صدا، سعید مؤمنی طراح ویدئو، شکیبا بهرامیان آموزش بدن و تکنیک‌های بداهه، جواد قاسمی عکس و گرافیک، پروانه ذابح دستیار طراح صحنه، شادی ویسه دستیار طراح لباس و مسعود عزیزی دستیار صحنه اشاره کرد.

کد مطلب 5336357
آروین موذن زاده

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