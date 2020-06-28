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۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۷

استاندار ایلام تاکید کرد؛

لزوم رعایت اصول بهداشتی و اجرای فاصله گذاری اجتماعی در ایلام

لزوم رعایت اصول بهداشتی و اجرای فاصله گذاری اجتماعی در ایلام

ایلام-استاندار ایلام بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اجرای فاصله گذاری اجتماعی در ایلام تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی راهی جز مدیریت کرونا نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح امروز یکشنبه در حاشیه ویدئو کنفرانس رئیس جمهور با استانداران سراسر کشور از اعمال محدودیت‌ها در مناطق قرمز کرونا خبر داد و افزود: طبق مصوبه امروز ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، هر شهرستانی که به وضعیت قرمز می‌رسد ستاد استانی می‌تواند برای محدودیت یک هفته‌ای به وزیران بهداشت و کشور پیشنهاد بدهد تا در نهایت با تصویب رئیس جمهور به مرحله اجرا گذاشته شود.

وی افزود: همچنین از ۱۵ تیر ماه، زدن ماسک در تمام محل‌های تجمع الزامی می‌شود.

استاندار ایلام از دیگر تصمیمات ستاد ملی کرونا گفت و تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد کرونا، از فردا اضافه اجاره بها نسبت به سال قبل نباید در تهران بیشتر از ۲۵ درصد، در کلان شهرها بیشتر از ۲۰ و در بقیه شهرها بیشتر از ۱۵ درصد باشد.

وی با اشاره به این مطلب که در شرایط فعلی راهی جز مدیریت کرونا نداریم، گفت: برای مقابله با کرونا همه باید اصول بهداشتی را رعایت کنیم و فعلاً راه دومی هم در کار نیست.

رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا با تاکید بر این مطلب که در شرایط پیش رو همه باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی بهم کمک کنیم، اضافه کرد: در روند مقابله با بیماری کرونا، باید مراقب سالمندان و افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، باشیم.

وی با هشدار این مهم که خطر ابتلا به کرونا در کمین شهروندان است، گفت: حضور در تجمعات، گردهمایی‌ها، مراسمات جشن و عزا به صورت گروهی، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محیط‌های اجتماعی و محل کار، عدم استفاده از ماسک و … حرکت در جهت ابتلا به بیماری کرونا محسوب می‌شود.

کد مطلب 4960471

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