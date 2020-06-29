جزئیات برگزاری «امتحان مجدد مجازی» در دانشگاه آزاد

جواد علمایی در گفتگو با خبرنگار مهر از امکان برگزاری امتحان مجدد برای دانشجویانی خبر داد که به هر دلیلی نتوانسته اند در امتحانات مجازی شرکت کنند.

معاون دانشگاه آزاد در همین رابطه توضیح داد و افزود: به طور مثال ممکن است دانشجو به هر دلیلی در زمان امتحان به اینترنت دسترسی نداشته و یا اینکه وسیله مورد نظر (لپ تاپ) امکان شرکت در امتحانات مجازی را نداشته باشد. حتی ممکن است در زمان امتحان اینترنت دانشجو قطع شود که البته باید بررسی های لازم در این خصوص صورت گیرد.

معاون دانشگاه آزاد افزود: باید امتحانات برگزار شود و به پایان برسد تا پس از آن از تعداد دانشجویانی که نتوانستند در امتحانی شرکت کنند، برآوردی داشته باشیم.

علمایی در ادامه گفت: برای زمان برگزاری امتحان مجدد دو گزینه احتمالی وجود دارد؛ نخست اینکه اگر تعداد دانشجویان کم باشد در یک تاریخ مشخص، امتحان مجدد را برای دانشجویان برگزار کنیم و در حالت دوم اگر تعداد درخواست ها زیاد باشد، احتمالا امتحان را در ترم بعد برگزار خواهیم کرد و نمره امتحان نیز برای همین نیمسال ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با فرایند اجرایی این موضوع قرار است جلسه ای برگزار شود، خاطرنشان کرد: در نهایت گزینه ای را انتخاب خواهیم کرد که به نفع دانشجویان باشد؛ چرا که در شرایط کنونی برنامه ریزی ما در جهت کمک به دانشجویان است.

معاون دانشگاه آزاد اضافه کرد: برگزاری امتحانات مجازی برای این حجم از دانشجو، پدیده جدیدی است که برای اولین بار رخ می دهد اما باید با توجه به شرایط تسهیلات مقتضی که متناسب با حال دانشجویان باشد، در نظر گرفته شود.

علمایی در ادامه خاطرنشان کرد: در ارتباط با دانشجویانی که درگیر با کرونا بوده اند و نتوانسته اند در امتحانات حضوری شرکت کنند، بررسی های لازم صورت خواهد گرفت اما اصل مدارا با این دانشجویان در دستور کار ما قرار دارد.