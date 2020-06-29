فرماندار تگزاس درباره شیوع سریع ویروس کرونا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شمار قربانیان کرونا در آمریکا تا ظهر امروز دوشنبه به ۱۲۸ هزار و ۴۳۷ نفر رسید و شمار افراد مبتلا به کووید-۱۹ نیز در این کشور از مرز دو میلیون و ۶۳۷ هزار و ۷۷ نفر عبور کرد و همین امر موجب حساسیت بیشتر مردم و مقامات آمریکایی شده است به طوری که «گرگ ابوت» فرماندار تگزاس از گسترش سریع و خطرناک ویروس کرونا در این ایالت خبر داده است.

ابوت در این رابطه اعلام کرد که تعداد روزانه موارد جدید ابتلا به بیماری کویید-۱۹ در تگزاس از دو هزار نفر به پنج هزار بیمار افزایش یافته است.

همزمان، مقام های بهداشتی از جهش شیوع ویروس کرونا در دیگر ایالت های جنوبی و غربی آمریکا خبر داده اند.

به گفته آنها کم شدن محدودیت های قرنطینه و بازگشایی کسب و کارها در بالا گرفتن مجدد شیوع ویروس کرونا نقش داشته است.