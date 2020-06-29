  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۵

با افزایش آمار قربانیان در آمریکا به ۱۲۸ هزار و ۴۳۷ نفر؛

فرماندار تگزاس درباره شیوع سریع ویروس کرونا هشدار داد

فرماندار تگزاس درباره شیوع سریع ویروس کرونا هشدار داد

با افزایش شمار قربانیان کرونا در آمریکا، فرماندار تگزاس از گسترش سریع و خطرناک ویروس کرونا در این ایالت خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شمار قربانیان کرونا در آمریکا تا ظهر امروز دوشنبه به ۱۲۸ هزار و ۴۳۷ نفر رسید و شمار افراد مبتلا به کووید-۱۹ نیز در این کشور از مرز دو میلیون و ۶۳۷ هزار و ۷۷ نفر عبور کرد و همین امر موجب حساسیت بیشتر مردم و مقامات آمریکایی شده است به طوری که «گرگ ابوت» فرماندار تگزاس از گسترش سریع و خطرناک ویروس کرونا در این ایالت خبر داده است.

 ابوت در این رابطه اعلام کرد که تعداد روزانه موارد جدید ابتلا به بیماری کویید-۱۹ در تگزاس از دو هزار نفر به پنج هزار بیمار افزایش یافته است.

همزمان، مقام های بهداشتی از جهش شیوع ویروس کرونا در دیگر ایالت های جنوبی و غربی آمریکا خبر داده اند.

به گفته آنها کم شدن محدودیت های قرنطینه و بازگشایی کسب و کارها در بالا گرفتن مجدد شیوع ویروس کرونا نقش داشته است.

کد مطلب 4961336
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها