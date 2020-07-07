برداشت غیرقانونی سیست آرتمیا/نظارت ها کافی نیست

علی نکویی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با بهبود نسبی دریاچه و کاهش شوری آب دریاچه ارومیه آرتمیا امسال به مرحله شکوفایی رسیده است افزود: در سال ۹۸ در هر لیتر ۴ تا ۱۲ عدد سیست آرتمیا داشتیم اما امسال این میزان به بیش از ۱۸۰ تا ۵۰۰ عدد در هر لیتر رسیده است.

وی از سیست آرتمیا به عنوان گنجینه و خزانه ژنتیکی آن نام برد و اظهارکرد: از سال ۹۸ هشدارهای جدی نسبت به برداشت و قاچاق سیست آرتمیا توسط عده‌ای سودجو را اعلام کرده ایم اما با توجه به وسعت بیش از پنج هزار کیلومترمربعی دریاچه امکان نظارت کامل وجود ندارد.

نکویی فرد با بیان اینکه برداشت سیست آرتمیا باید علمی و اصولی صورت گیرد عنوان کرد: این در حالی است که عده‌ای سودجو بدون علم و روند نگهداری سیست آرتمیا اقدام به برداشت فله‌ای کرده و در اماکن نامناسب نگهداری می‌کنند که با این شرایط سیست خراب شده و هیچ ارزش اقتصادی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه برداشت آرتمیا از دریاچه ارومیه نیازمند رعایت اصول پژوهش محور زیر نظر مراجع علمی و دانشگاهی است گفت: تنها ۱۰ درصد از آرتمیای این دریاچه در صورت فرآوری نیاز کشور به واردات این محصول را متوقف کند که این امر نیازمند برداشت اصولی و علمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.

نکویی فرد با اشاره به اینکه در کنار برداشت غیرقانونی و قاچاقی سیست آرتمیا توسط عده‌ای سودجو نظارتی به واردات سیست آرتمیا به کشور نیز صورت نمی‌گیرد گفت: این امر امکان آلوده بودن و تهدید سلامت صنعت آبزی پروری را در پی دارد که باید در این خصوص نیز نظارت‌ها تشدید شود.

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با اشاره به نیاز ۷۰ تنی کشور به سیست آرتمیا و تأمین آن از طریق واردات طی سالهای گذشته اضافه کرد: آرتمیا مهمترین منبع تغذیه برای توسعه صنعت آبزی پروری است، برای رونق و افزایش تولید صنعت آبزی پروری از جمله میگو نیازمند سیست آرتمیا هستیم.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب ارزیابی ذخایر آرتمیای کشور اضافه کرد: در مناطقی که از آب شور و آب‌های نامتعارف برخوردارند و برای کشاورزی و شرب مورد استفاده نیستند، می‌توان به تولید و پرورش آرتمیا اقدام کرد.

نکویی فرد از ایجاد استخرهای مصنوعی پرورش سیست آرتمیا در استان و کشور از طریق منابع آب نامتعارف، آب‌های شور و نیز دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: دشت فسندوز در جنوب دریاچه ارومیه و در جوار مدخل زرینه‌رود به دریاچه واقع شده است که شیلات استان آذربایجان غربی با تغییر کاربری در آن درصدد تبدیل این مکان به استخرهای پرورش آرتمیا است.

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با اشاره به تأخیر در روند اجرای این طرح به دلیل برخی مشکلات قانونی گفت: برنامه ریزی شده ۲۰۰ هکتار از استخرهای دشت فسندوز آماده است که زمینه فعالیت این استخرها از پرورش ماهی به سمت پرورش و تولید آرتمیا تغییر فعالیت دهند که در صورت اجرایی شدن در هر هکتار امکان تولید ۵ تن بیومس و ۶۰ کیلو سیست آرتمیا وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون میزان شوری دریاچه ارومیه به ۳۷۸ گرم در هر لیتر رسیده و نسبت به سال گذشته نزدیک به ۲ برابر افزایش یافته است گفت: افزایش چشمگیر میزان آرتمیا در دریاچه ارومیه با وجود افزایش شوری آب، این نوید را می‌دهد که با آغاز فصل بارش‌ها طی سال جاری و کاهش نسبی شوری، شاهد افزایش چند برابری این جانداران ریز در دریاچه خواهیم بود.

آرتمیا سخت‌پوست ریز و قرمزرنگی که در آب‌های لب‌شور و آب‌های خیلی شور زندگی می‌کند، ارزش اقتصادی بسیار بالای آن در دنیا از این موجود به‌عنوان یکی از گونه‌های جانوری بسیار ارزشمند ساخته است.

آرتمیا غذای اصلی میگو، ماهیان دریایی، ماهی‌های زینتی و ماهیان خاویاری در مرحله اولیه رشد است و در مرحله لارو یا همان نوزاد، این موجودات برای رشد به آرتمیا نیاز دارند به‌نحوی‌که اگر امروز آرتمیا از سیستم تغذیه آبزیان حذف شود، صنعت آبزی‌پروری با مشکل مواجه و از بین خواهد رفت.

آرتمیا ارومیه (ارومیانا) یکی از هفت گونه شناخته‌شده آرتمیای دوجنسی در جهان بوده و ارزش غذایی آن در حد مطلوب و دارای بیش از ۵۲ درصد پروتئین و ۴ درصد چربی است و ترکیب و میزان اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب آن در حدی است که نیازهای آبزیان آب‌های شیرین را به‌طور کامل برآورده می‌سازد.