  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۱

در مرداد ماه؛

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها از آموزش مجازی برگزارمی شود

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها از آموزش مجازی برگزارمی شود

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم گفت: همایش ملی «تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید ۱۹» برگزار می شود.

علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید19 خبرداد و گفت: این همایش توسط انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و با مشارکت معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کارگروه آموزش الکترونیکی وزارت عتف و به میزبانی دانشگاه صنعتتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۲۱ تا ۲۳ مردادماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این همایش با هدف انتقال تجربیات مدیران، اساتید، دانشجویان، کارشناسان و صاحبنطران در دوران بحران کرونا و پیاده سازی آموزشهای الکترونیکی بر محورهای تهیه محتوای الکترونیکی، تدریس همزمان و ناهمزمان در محیط یادگیری الکترونیکی، ارائه دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی، امتحانات و ارزشیابی های مستمر در محیط یادگیری الکترونیکی، اثربخشی تدریس و یادگیری، طراحی فعالیت‌ها و تکالیف یادگیری در محیط الکترونیکی، پشتیبانی آموزشی مستمر از دانشجویان و اساتید در محیط الکترونیکی، سیاست‌های آینده، بررسی و مقایسه ابزارها و زیرساختها و نقش شرکتها و شتابنده های مرتبط  برگزار می شود.

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم خاطرنشان کرد: از همه مدیران، اساتید، دانشجویان، صاحبنظران، شرکت ها و کسب و کارهای فعال در حوزه صنعت یادگیری الکترونیکی برای ارسال تجربیات و حضور فعال در همایش دعوت بعمل می آید.

براساس این گزارش، چکیده گسترده ( Extended Abstract) مقالات پذیرفته شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود. شرکت در همایش رایگان خواهد بود.

کد مطلب 4969370
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها