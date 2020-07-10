همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها از آموزش مجازی برگزارمی شود

علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید19 خبرداد و گفت: این همایش توسط انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و با مشارکت معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کارگروه آموزش الکترونیکی وزارت عتف و به میزبانی دانشگاه صنعتتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۲۱ تا ۲۳ مردادماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این همایش با هدف انتقال تجربیات مدیران، اساتید، دانشجویان، کارشناسان و صاحبنطران در دوران بحران کرونا و پیاده سازی آموزشهای الکترونیکی بر محورهای تهیه محتوای الکترونیکی، تدریس همزمان و ناهمزمان در محیط یادگیری الکترونیکی، ارائه دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی، امتحانات و ارزشیابی های مستمر در محیط یادگیری الکترونیکی، اثربخشی تدریس و یادگیری، طراحی فعالیت‌ها و تکالیف یادگیری در محیط الکترونیکی، پشتیبانی آموزشی مستمر از دانشجویان و اساتید در محیط الکترونیکی، سیاست‌های آینده، بررسی و مقایسه ابزارها و زیرساختها و نقش شرکتها و شتابنده های مرتبط برگزار می شود.

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم خاطرنشان کرد: از همه مدیران، اساتید، دانشجویان، صاحبنظران، شرکت ها و کسب و کارهای فعال در حوزه صنعت یادگیری الکترونیکی برای ارسال تجربیات و حضور فعال در همایش دعوت بعمل می آید.

براساس این گزارش، چکیده گسترده ( Extended Abstract) مقالات پذیرفته شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود. شرکت در همایش رایگان خواهد بود.