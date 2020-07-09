به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی بعد از ظهر امروز از قاسم مجدم نوجوان آسیبدیده از حاشیه اعتراضات مردم به مشکلات آب غیزانیه اهواز در خردادماه امسال عیادت کرد.
این نوجوان در روزهای گذشته برای پیگیری درمان خود با کمک قرارگاه جهادی «دست سردار سلیمانی» و حجت الاسلام موسوی فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان به بیمارستان بقیه الله تهران اعزام شد و مورد درمان قرار گرفت.
حسینی در این بازدید علاوه بر پیگیری وضعیت جسمانی این نوجوان، در جریان وضعیت تحصیلی وی قرار گرفت.
اهالی بخش غیزانیه در حاشیه دلجویی نماینده مردم اهواز از این نوجوان آسیبدیده مشکلات منطقه را بیان کردند و گلایههایی درباره کندی اجرای فاز دوم طرح آبرسانی به غیزانیه داشتند.
حسینی در تماس با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در جریان آخرین وضعیت پروژه آبرسانی به غیزانیه قرار گرفت و خواستار رفع مشکل شکستگیهای خطوط انتقال آب از شهرستان رامهرمز شد.
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در این بازدید با نماینده گروه جهادی «دست سردار سلیمانی» گفتوگو کرد و در جریان اقدامات جهادی این قرارگاه در غیزانیه قرار گرفت.
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