دردسر بزرگ برای نمایندگان ایران در آسیا/ دو تیم در وضعیت قرمز!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: در شرایطی که رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در جریان بود، شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف آسیایی، کنفدراسیون قاره کهن را بر آن داشت تا ادامه این رقابتها را متوقف کند. با این حال پس از چند ماه این نهاد قصد دارد ادامه رقابتها را برگزار کند.
براساس تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان در دو منطقه شرق و غرب به صورت متمرکز و در یک کشور در منطقه شرق و یک کشور از منطقه غرب برگزار شود. این تصمیم تا مرحله نیمه نهایی این مسابقات اعمال خواهد شد.
دردسر بزرگ برای نمایندگان ایران
هرچند پیش از این نمایندگان ایران امیدوار بودند که برگزاری متمرکز مسابقات در یکی از کشورهای غرب آسیا هزینههای رفت و برگشت به کشورهای مختلف را برای آن به حداقل برساند، اما تازهترین تصمیمی که کنفدراسیون قاره آسیا گرفته دردسر بزرگی را برای چهار نماینده کشورمان ایجاد خواهد کرد.
البته این تصمیم به صورت رسمی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام نشده اما روز پنجشنبه روزنامه الریاضیه عربستان خبر داد که براساس تصمیم AFC تیمهایی که در ادامه رقابتها حضور دارند باید تمام هزینههای خود برای ادامه مسابقات را پرداخت کنند و کشور میزبان وظیفهای در این مورد ندارد.
جیب خالی باشگاهها و دغدغههای مدیران
چهار تیم پرسپولیس، استقلال، شهرخودرو و سپاهان در حالی باید ادامه رقابتها را برگزار کنند که شرایط مالی مناسبی بر مجموعه چهار باشگاه حاکم نیست و مدیران این تیمها دغدغه بزرگی را برای تأمین منابع مالی خواهند داشت. بدون شک هزینه بلیت، اقامت و … در کشوری دیگر برای نمایندگان ایران بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
اوضاع قرمز استقلال و پرسپولیس
در این میان تیمهای استقلال و پرسپولیس علاوه بر مشکلات مالی زیادی که برای پرداخت قرارداد بازیکنان خود دارند، با پروندههای بین المللی سنگینی هم مواجه اند که باید در زمانهای تعیین شده این بدهیهای ارزی را هم پرداخت کنند.
البته شرایط استقلال بهتر از پرسپولیس است اما سرخپوشان با رأی جدیدی که از سوی کالدرون به این باشگاه تحمیل شد شرایط سختتری دارد و باید دید مدیران این باشگاه میتواند از پس پروندههای سنگین برانکو و کالدرون و چند پرونده دیگر بربیایند تا به بن بست مالی خواهند خورد.
کشور میزبان باید درخواست بدهد
پیش بینی میشد کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از کشورهایی که شرایط میزبانی مسابقات متمرکز منطقه غرب دارد را به عنوان میزان انتخاب و معرفی کند اما نشریه الریاضیه عربستان روز پنجشنبه خبر داد که این کنفدراسیون از کشورهای درخواست کننده میزبانی خواسته است برای برگزاری این مسابقات اعلام آمادگی کنند.
در تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است که کشورهایی که تمایل به میزبانی این مسابقات دارند باید شروطی را رعایت کنند و دارای برخی شرایط به شرح زیر باشند:
* کشور میزبان باید توانایی برگزاری بازیها در زمانبندی اعلامی از سوی AFC را بدون تغییر داشته باشد.
* وضعیت بهداشتی کشور باید در شرایط خوبی باشد و کرونا شیوع گستردهای در این کشور نداشته باشد و پروازها به راحتی به این کشور انجام شود.
* برای هر تیم به صورت جداگانه یک زمین تمرین وجود داشته باشد.
* کشورهای میزبان دارای ورزشگاههایی باشد که مجهز به سیستم تهویه هوا پیشرفته باشد.
* زیرساخت و امکانات لازم برای گرفتن تست کرونا از تمام اعضای کاروان تیمهای مختلف هنگام ورود به کشور را داشته باشد.
کدام کشورهای شانس میزبانی هستند؟
قبل از آنکه کنفدراسیون فوتبال آسیا شرایط جدید را برای برگزاری مسابقات متمرکز اعلام کند، عنوان شده بود که کشورهای قطر، ازبکستان و امارات گزینههای میزبانی خواهند بود اما با شرایطی که به تازگی این کنفدراسیون اعلام کرده باید دید بازهم این کشورها درخواست میزبانی خواهند داد یا گزینه دیگری هم به این جمع اضافه خواهد شد.
برنامه بازیهای نمایندگان ایران در ادامه مسابقات
گروه A: استقلال
* الوحده امارات - استقلال (دوشنبه - ۲۴ شهریور)
* استقلال - الوحده امارات (پنجشنبه - ۲۷ شهریور)
* استقلال - الشرطه عراق (یکشنبه - ۳۰ شهریور)
* استقلال - الاهلی عربستان (چهارشنبه - ۲ مهر)
گروه B: شهرخودرو
* شباب الاهلی دبی - شهرخودرو (دوشنبه - ۲۴ شهریور)
* شهرخودرو - شباب الاهلی دبی (پنجشنبه - ۲۷ شهریور)
* شهرخودرو - العین امارات (یکشنبه - ۳۰ شهریور)
* شهرخودرو - پاختاکور ازبکستان (چهارشنبه - ۲ مهر)
گروه C: پرسپولیس
* پرسپولیس - التعاون (دوشنبه - ۲۵ شهریور)
* التعاون - پرسپولیس (جمعه - ۲۸ شهریور)
* پرسپولیس - الدحیل (دوشنبه -۳۱ شهریور)
* پرسپولیس - شارجه (پنجشنبه - ۳ مهر)
گروه D: سپاهان
* سپاهان - النصر عربستان (دوشنبه - ۲۵ شهریور)
* النصر عربستان - سپاهان (جمعه ۲۸ - شهریور)
* سپاهان - العین امارات (دوشنبه - ۳۱ شهریور)
* سپاهان - السد قطر (پنجشنبه - ۳ مهر)
نظر شما