تحول در سبک زندگی از معیارهای جهش تولید است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام ابوالفضل سلیمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آران و بیدگل با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان علاوه بر تطبیق قوانین تصویب شده در مجلس با شرع اسلام، وظیفه نظارت بر اجرای قوانین توسط قوه مجریه را نیز دارد.

وی با اشاره به نامه اسماعیل هنیئه به رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیدحسن نصرالله ابراز داشت: ایران در حال حاضر تکیه گاه و امید تمام مظلومین جهان و ملت‌های مقاوم در برابر استکبار جهانی است.

امام جمعه آران و بیدگل همچنین با بیان اینکه دشمن بعد از ناامیدی از جنگ سخت بنیان خانواده‌های مسلمان را هدف قرار داده است، تصریح کرد: دشمن و صهیونیست‌ها تجربه «آندلس» را دارند و هم اکنون نیز می‌خواهند با ترویج بی بند و باری و بدحجابی در جامعه اسلامی ایمان و غیرت را از خانواده‌های ایرانی بگیرند.

تحول در سبک زندگی یکی از معیارهای جهش تولید است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با نام جهش تولید خاطرنشان کرد: تحول لازمه جهش و رونق تولید است و یکی از معیارهای جهش تولید قابلیت تحول به خصوص در سبک زندگی است.

حجت الاسلام سلیمانی با اشاره به شیوع ویروس کرونا بیان داشت: از جمله حوزه‌هایی که در سبک زندگی تحول ایجاد شده است در موضوع شیوع کروناست که مردم باید با جدیت آن را دنبال کنند.

وی رعایت مسائل بهداشتی و استفاده از ماسک را یکی از شاخصه‌های تغییر سبک زندگی دانست و یادآور شد: استفاده از ماسک و رعایت مسائل بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه شناخته شود و عدم رعایت این نکات یک نوع بی اخلاقی است.

استفاده از ماسک نمونه‌ای از رعایت تقواست

امام جمعه آران و بیدگل ضمن انتقاد به برخی از ادارات و رؤسای آنها در عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط کارکنان و اربابان رجوع افزود: مراعات مسائل بهداشتی و استفاده از ماسک نمونه‌ای از رعایت تقواست که باید مورد توجه مدیران و مسئولین و مردم قرار بگیرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از حوادث در روزهای گذشته مانند آتش گرفتن جنگل‌ها، حادثه در سایت نطنز و غیره گفت: دشمن با بزرگنمایی این حوادث در پی جوسازی بر علیه مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی است در حالی که بخش عظیمی از این حوادث به دلیل بی تدبیری برخی از مدیران و مسئولین است که هر چه زودتر باید این موارد بررسی شود و اگر احتمالاً برخی از این حوادث هم ناشی از توطئه دشمنان است با آنها برخورد جدی شود.