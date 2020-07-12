بردهای ناپلئونی برای پوکر قهرمانی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در بیست و چهارمین بازی خود در لیگ برتر فصل جاری مقابل ماشین سازی به برد رسید که سرخپوشان بار دیگر با کمترین تفاضل گل به این موفقیت رسیدند.

مهدی ترابی برای دومین هفته متوالی با گل سه امتیازی خود توانست تیمش را به سه امتیاز برساند. بردهایی که بارها و بارها در فصل جاری برای پرسپولیسی ها تکرار شده بود.

گابریل کالدرون سرمربی پیشین پرسپولیس که در ۱۶ هفته ابتدایی مسابقات فصل جاری روی نیمکت این تیم نشست ۶ بار با پرسپولیس به پیروزی یک بر صفر رسید. بردهایی که اکثراً با گلزنی های مهدی ترابی رقم خورد.

در ادامه نیز یحیی گل محمدی جانشین وی شد تا او نیز در سه بازی از هشت دیداری که روی نیمکت این تیم تاکنون نشسته است چنین بردهایی را با پرسپولیس و گلزنی های مهدی ترابی رقم بزند.

تیمی که نیمی از بردهای فصل جاری خود را تا اینجای رقابت ها «ناپلئونی» کسب کرده است تا نشان از رضایت پرسپولیس به تک گل در بازی هایش دارد. البته این تیم در سایر بازی های خود بردهای ناپلئونی اش را با گلزنی های فراوان نظیر برد پنج بر صفر در بازی رفت با شاهین شهرداری بوشهر و سه بر صفر مقابل ذوب آهن در اصفهان جبران کرده است تا پس از استقلال تهران در رده دوم بهترین تیم های گلزن لیگ برتر فصل جاری قرار بگیرد.

پرسپولیس در حالی ۳۶ گل در پایان هفته بیست و چهارم به ثمر رسانده است که سهم مهدی ترابی از آن ۱۰ گل و علی علیپور نیز هشت گل بوده است. تیمی که غیر از علی علیپور مهاجم تخصصی ندارد و مجبور شد در غیاب کریستین اوساگونا و آنتونی استوکس، مهاجمان جوانی نظیر امیر روستایی و مهدی عبدی را به میدان بفرستد.