۹ هزار خودرو تحویل مشتریان شد/ تعهد معوق نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ناقدی امروز در نشستی خبری اظهار داشت: از ۲۵ آبان ماه سال گذشته، هیچ گونه تعهد معوقی برای فروش‌های فوری نداشته‌ایم و قبل از زمان تعهد داده شده، خودروها به مشتریان تحویل شده است.

قائم‌مقام ایران‌خودرو در بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش افزود: از ۱۵ هزار دستگاهی که در فروش فوق‌العاده تعهد دادیم حدود ۹ هزار دستگاه فاکتور و تحویل شده است. امیدواریم تا قبل از پایان تیر ماه به اعداد خوبی در تحویل برسیم و فروش فوق‌العاده دیگری نیز داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید تعاملات سازنده با دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه‌های نظارتی، ناجا، وزارت صمت، سازمان حمایت و … داشته باشیم، گفت: ما به دنبال ایجاد میزکار مشتری برای بهبود و تسهیل روابط با مشتریان هستیم؛ ابتدا در حوزه فروش و در ادامه در حوزه‌های دیگر میزکار را ایجاد خواهیم کرد. همچنین باشگاه مشتریان ایران‌خودرو راه‌اندازی خواهد شد.

وی گفت: در سال ۹۹ تعهد جدیدی ایجاد نکردیم، ایران‌خودرو تعهدات معوق ندارد و این مسئله به این معنی است که تعهداتمان به روز است.

ناقدی اظهار داشت: با مساعدت وزارت صمت کمک‌های قابل توجهی در تسهیل برای خروج قطعات از گمرک انجام شده و پیگیری‌ها همچنان در حال انجام است تا خودروهای موجود را تجاری کنیم و در اسرع‌وقت به مشتریان تحویل دهیم.

وی در مورد علت قرعه‌کشی پیش‌فروش خودرو از سوی ایران‌خودرو گفت: ما به دنبال واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع هستیم. از این رو باید به سمت واقعی کردن تقاضا از طریق حذف واسطه‌گری‌ها برویم. با جمع‌بندی‌هایی که انجام شد، تصمیم به قرعه‌کشی برای پیش‌فروش خودرو گرفته شد.

قائم‌مقام ایران‌خودرو در خصوص درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو افزود: خودروسازان مستندات خود را به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌کنند و بر اساس فرمولی که در شورای رقابت وجود دارد و با استفاده از داده‌های دیگر، تعیین قیمت انجام می‌شود. ما درصدی را اعلام نکرده‌ایم.

ناقدی در مورد مرحله بعدی فروش فوق‌العاده نیز گفت: پس از اتمام تحویل این دوره از فروش فوق‌العاده، مرحله بعدی نیز اعلام خواهد شد اما قطعاً مجدد فروش فوق‌العاده خواهیم داشت.