رقابت ۶۰۰ داوطلب از جنوب اصفهان برای تحصیل در مدارس نمونه دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و فرهنگ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با حضور داوطلبان شهرستان‌های جنوب استان (شهرضا، دهاقان و سمیرم) در شهرستان شهرضا برگزار شد.

علی نژاد معاون نظارت و ارزیابی دفتر آموزش فنی وزارت آموزش و پرورش، مصطفی مطهری مدیر آموزش و پرورش شهرضا و جمعی از کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش شهرضا با حضور در ۶ حوزه امتحانی از فرآیند برگزاری این امتحان و نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حوزه‌های آزمون بازدید به عمل آوردند.

مدیر آموزش و پرورش شهرضا در حاشیه بازدید از حوزه‌های آزمون در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون ورودی دبیرستان‌های نمونه دولتی همزمان با سراسر استان و با حضور حدود ۶۰۰ داوطلب در ۶ حوزه آزمون برگزار شد.

مصطفی مطهری مهمترین ویژگی آزمون امسال را رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی در تمامی حوزه‌های اجرا برشمرد و گفت: نتیجه آزمون تا پایان تیر ماه از طریق سایت ثبت نام آزمون اعلام خواهد شد.