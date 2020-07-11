رقابت ۶۰۰ داوطلب از جنوب اصفهان برای تحصیل در مدارس نمونه دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و فرهنگ با رعایت پروتکلهای بهداشتی، با حضور داوطلبان شهرستانهای جنوب استان (شهرضا، دهاقان و سمیرم) در شهرستان شهرضا برگزار شد.
علی نژاد معاون نظارت و ارزیابی دفتر آموزش فنی وزارت آموزش و پرورش، مصطفی مطهری مدیر آموزش و پرورش شهرضا و جمعی از کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش شهرضا با حضور در ۶ حوزه امتحانی از فرآیند برگزاری این امتحان و نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی در حوزههای آزمون بازدید به عمل آوردند.
مدیر آموزش و پرورش شهرضا در حاشیه بازدید از حوزههای آزمون در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی همزمان با سراسر استان و با حضور حدود ۶۰۰ داوطلب در ۶ حوزه آزمون برگزار شد.
مصطفی مطهری مهمترین ویژگی آزمون امسال را رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی در تمامی حوزههای اجرا برشمرد و گفت: نتیجه آزمون تا پایان تیر ماه از طریق سایت ثبت نام آزمون اعلام خواهد شد.
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