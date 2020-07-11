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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۲

بانک مرکزی از دیدگاه صاحبنظران استقبال می کند

بانک مرکزی از دیدگاه صاحبنظران استقبال می کند

بانک مر کزی اعلام کرد: بانک مرکزی و بدنه کارشناسان خبره آن تحلیل‌ها و دیدگاه‌های صاحبنظران و منتقدان را به دقت رصد و بررسی و در مباحث خود در حد امکان از آنها استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با قدردانی از صاحبنظران و اصحاب رسانه که دغدغه وضعیت اقتصادی کشور را دارند و همزمان حساسیت و محدودیت‌های شرایط را درک می‌کنند، ابراز امیدواری کرد که اظهار نظرها و نقدهای سازنده مطروحه، اسباب توجه سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران به دشواری‌ها و اشکالات در سیاستگذاری را فراهم کند.

براساس اعلام روابط عمومی این بانک، بانک مرکزی و بدنه کارشناسان خبره آن تحلیل‌ها و دیدگاه‌های صاحبنظران و منتقدان را به دقت رصد و بررسی و در مباحث خود در حد امکان از آنها استفاده می‌کند.

بر این اساس بانک مرکزی به تدریج در حال بازبینی و ارتقای ابزار ارتباطی خود با مردم، سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی است تا بر پایه اصول حرفه‌ای بانکداری مرکزی، سیاست‌های خود را تشریح کند. لذا رویکرد حرفه‌ای بانک مرکزی ایجاب می‌کند از پاسخ دادن به تحلیل‌ها و نقدها به صورت مشخص اجتناب کند.

در عین حال این بانک، گزارش ادواری از تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده با لحاظ محدودیت‌های موجود را منتشر خواهد کرد و این اقدام را به عنوان بخشی از برنامه هدف گذاری تورم به پیش خواهد برد.

کد مطلب 4970823

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    نظرات

    • رضا IR ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      0 1
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      اگر گوش بدهید ۱-افزایش سود بانکی وبرگشت بگذشته حتی در حد ۲۵درصد وجذب سرمایه مردم ازاین طریق هدایت ان بطرف تولید۲-متوقف کردن بورس بعلت اینکه با این روش فعلی شما ققط باعث افزایش نقدینگی در جامعه شدید
    • رضا IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      0 0
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      درادامه ارسال اول۳-کاهش قیمت دلار بهر وسیلهای وجمع اوری دلار مردم با تزریق ریال حتی بقیمت استخراج از بانک مرکزی۴-تهیه اقلام اساسی توسط دولت وتوضیح دولتی ان با در نظر گرفتن حسابرسی دولتی
    • سعید IR ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      0 0
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      اگر واقعا به فکر مردم هستند و میخواهند جلوی تورم رو بگیرند: ۱-وضع مالیات های سنگین بر عایدی از خرید و فروش در بخش ارز، طلا ، سکه، مسکن و خودرو۲- ایجاد سامانه انلاین جهت ثبت معاملات در بخش مسکن و ..

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