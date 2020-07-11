بانک مرکزی از دیدگاه صاحبنظران استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با قدردانی از صاحبنظران و اصحاب رسانه که دغدغه وضعیت اقتصادی کشور را دارند و همزمان حساسیت و محدودیتهای شرایط را درک میکنند، ابراز امیدواری کرد که اظهار نظرها و نقدهای سازنده مطروحه، اسباب توجه سیاستگذاران و تحلیلگران به دشواریها و اشکالات در سیاستگذاری را فراهم کند.
براساس اعلام روابط عمومی این بانک، بانک مرکزی و بدنه کارشناسان خبره آن تحلیلها و دیدگاههای صاحبنظران و منتقدان را به دقت رصد و بررسی و در مباحث خود در حد امکان از آنها استفاده میکند.
بر این اساس بانک مرکزی به تدریج در حال بازبینی و ارتقای ابزار ارتباطی خود با مردم، سیاستگذاران، صاحبنظران و فعالان اقتصادی است تا بر پایه اصول حرفهای بانکداری مرکزی، سیاستهای خود را تشریح کند. لذا رویکرد حرفهای بانک مرکزی ایجاب میکند از پاسخ دادن به تحلیلها و نقدها به صورت مشخص اجتناب کند.
در عین حال این بانک، گزارش ادواری از تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده با لحاظ محدودیتهای موجود را منتشر خواهد کرد و این اقدام را به عنوان بخشی از برنامه هدف گذاری تورم به پیش خواهد برد.
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