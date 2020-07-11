به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیمافیلم، عباس غزالی بازیگر «شاهرگ» ساخته سید جلال اشکذری درباره نقش خود در این سریال که در فضای دهه ۶۰ میگذرد، گفت: من خودم متولد سال ۶۳ هستم و طبیعتاً از داشتههای خودم نمیتوانم برای نزدیک شدن به فضای آن سالها استفاده کنم؛ از این جهت برای رسیدن به نقش فرخ که جوان بالغی است و باید در دل حوادث و التهابات آن سالها حضور داشته باشد به منابع موجود کتاب و خاطرات افراد از جمله دوستان و آشنایان، آثار مستند، عکسهای آن دوران و فیلمهای سینمایی که در این حوزه ساخته شده بود مراجعه کردم و از آنها بهره گرفتم.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به کاراکتر با تمام این اطلاعات به فیلمنامه رجوع کردم که بتوانم بهتر با این نقش آشنا شوم. طبعاْ نشستن پای صحبت خاطرات افراد از آن روزهای ملتهب برای نزدیک شدن به کاراکتر و خلق شخصیت بسیار موثر است. تعامل خوبی با تهیهکننده و کارگردان داشتم و درباره فرق و گروهکهای مختلفی که در دهه ۶۰ فعال بودند تحقیق کردم و از منابعی که در اینترنت بود نیز استفاده کردم.
بازیگر نقش «فرخ» درباره دیدن فیلمهای سینمایی که درباره التهابات دهه شصت ساخته شده است، گفت: فیلم «سیانور» را در جشنواره فیلم فجر دیدم و یکی از آثار موفق در حوزه التهابات دهه ۶۰ است که برایم بسیار جذاب بود و به کارگردانش هم برای کار خوبش تبریک گفتم. بازیها در آن کار بسیار خوب بود و همه اجزاء فیلم از نظر من بسیار خوب بود. فیلم «ماجرای نیمروز» هم از آثار در این حوزه است که من آن فیلم را هم دیدم.
غزالی درباره پیچیدگیهای شخصیت «فرخ فهیمی» و نحوه بازیاش در ایجاد سوال برای مخاطب، گفت: فیلمنامه را که میخواندم در حین خوانش، رفتارهای فرخ برایم جذاب بود و تلاش کردم در بازی هم به گونهای ایفای نقش کنم که سوال برای مخاطب ایجاد شود و برای بیننده ایجاد شک و شبهه و ایجاد چالش کند.
وی درباره نحوه بازیاش برای ارائه شخصیت فرخ و فاصلهگذاریهایی که در بازی رعایت کرده است، گفت: برای بازی در هر نقشی یک شناسنامه برای آن طراحی میکنم. برای فرخ هم با مشورت کارگردان المانهایی را طراحی کردم؛ از جمله اینکه در ارائه نقش یک فاصلهگذاری در ادای دیالوگها، جملات و گفتگوها را رعایت کردم همچنین خودکار، عینک و بازی با چشم در لحظات مختلف و سکوتهای متفکرانه برای فرخ در نظر گرفتم. در کل تلاش کردم به کمک کارگردان شخصیتی که روی کاغذ خلق شده بود را برای مخاطب قابل باور کنم.
غزالی درباره بهرهگیری از قدرت تخیل در ارائه نقش «فرخ» گفت: از قدرت تخیل در ارائه درست شخصیت فرخ استفاده کردم. برای مثال در صحنهای که فرخ باید بمب را خنثی کند، باید از قوه تخیلم بهره میگرفتم زیرا من هیچگاه بمب را از نزدیک ندیده بودم. با علم به اینکه این بمب کاملاً فانتزی است و قدرت تخریب ندارد اما سعی کردم از قوه تخیلم استفاده کنم و خودم را در موقعیت خنثی کردن بمب قرار دهم. با این جایگزینی ذهنی، دستهایم به واقع سر صحنه عرق کرد و نیاز به گریم پیشانی نبود چون خودم را در موقعیتی قرار داده بودم که به طور طبیعی پیشانیام عرق میکرد.
بازیگر «زمان شوریدگی» درباره فعالیتهای بازیگری در آینده گفت: ما ۹ ماه مشغول کار در سریال «شاهرگ» بودیم که به تازگی شاید نزدیک به یک هفته است که بازی در این پروژه به پایان رسیده است زیرا به یک وقفه دو ماهه به دلیل شیوع کرونا برخورد کردیم. به همین دلیل فعلاً برنامهای برای آینده در نظر نگرفتم. خدا را شکر با پخش سریال «شاهرگ» شاهد بازخورد خوب از سوی مخاطبان هستم. پیشنهادم به مخاطب این است که سریال را دنبال کنند. «فرخ» دارای پیچیدگیهایی است که همچنان با آن روبرو میشوند و در آخر از نیت فرخ پردهبرداری میشود. من تمام تلاشم را برای باورپذیر کردن نقش به کار بستم؛ امیدوارم بتوانم جواب اعتماد مخاطب را بدهم و مخاطب از کار من راضی باشد.
نظر شما