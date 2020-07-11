مبنای سال تحصیلی آینده آموزش مجازی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی در نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تاکید کرد: دانشگاه‌ها در دوران شیوع ویروس کرونا با توجه به عدم آمادگی قبلی، عملکرد بسیار درخشانی بویژه در بخش آموزش مجازی داشتند و لازم است این تجربیات برای استفاده در آینده و مواردی مشابه، حفظ شده و مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به همه گیری جهانی ویروس کووید ۱۹ و در گیر شدن تمامی کشورها با این بیماری اظهار داشت: این بیماری فرصت‌ها و چالش‌هایی را فراهم کرده و موجب شده تا شکل جدیدی از تجربیات و تصمیم گیری ها در امور مختلف در سطح جهان شکل بگیرد.

وزیر علوم با بیان اینکه بخش آموزش عالی نیز از شرایط جدید تأثیر پذیرفته است، گفت: در این شرایط دانشگاه‌های کشور نیز با چالش‌هایی روبرو هستند و البته این وضعیت موجب شده است تا مسئولان دانشگاهی در مقابله با آن و انجام بهینه امور، تجربیات بهتری به دست آورند.

وی با تاکید بر ریل گذاری قانونی در انجام تمامی وظایف افزود: ما باید از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده و فعالیت‌های این دوران را به احسن تبدیل کنیم، البته این نه تنها در بخش آموزش، بلکه در بخش‌های پژوهش و فعالیت‌های فرهنگی نیز باید برنامه‌ریزی های مناسبی انجام گیرد و عادت‌های جدیدی در زندگی جامعه دانشگاهی به وجود آورد.

غلامی با بیان اینکه ستاد وزارت علوم زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت دانشگاهیان در دوران شیوع کرونا را فراهم می‌کند، اظهار داشت: در سال تحصیلی آینده شرایط بهتر می‌شود و مبنای ما بر ارائه آموزش مجازی دروس دانشگاهی است، البته حضور دانشجویان برخی مقاطع در فواصل مختلف زمانی هم می‌تواند مناسب باشد.

وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاهیان باید به عملکرد دوران کرونایی یک نگاه کلان داشته باشند، گفت: همه دانشگاه باید تجربیات عملکرد مطلوب خود در دوران کرونایی در بخش‌های مختلف منتشر کنند تا مورد استفاده دیگران نیز قرار گیرد و لازم است معاونت‌های آموزشی و پژوهش و فناوری وزارت هم در این فرآیند همکاری کنند تا نتایج مطلوبی با استفاده از تجربیات هسته‌های علمی دانشگاه‌ها به وجود آید.

غلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه گزارش‌ها و نقطه نظرات ارزشمند رؤسای دانشگاه‌ها در خصوص عملکرد مناسب شأن در دوران کرونایی اظهار داشت: پشتیبانی‌های لازم در دوران کرونایی از دانشگاه‌ها انجام می‌شود تا دغدغه رؤسای دانشگاه‌ها به حداقل برسد و در این ارتباط دولت نیز در حد امکان کمک خواهد کرد.

وزیر علوم با تاکید بر برگزاری نشست‌های مجازی در بخش‌ها و مدیریت‌های مختلف دانشگاهی گفت: برگزاری نشست‌های مجازی یکی از فرصت‌هایی است که در دوران بیماری کووید ۱۹ به دست آمده و به مسئولان بخش‌های مختلف دانشگاهی توصیه می‌کنم با برگزاری این نشست‌ها در فواصل مختلف از همفکری و تجارب یکدیگر به خوبی استفاده کنند.

غلامی با تاکید بر عبور از روش‌های سنتی در انجام امور آموزش عالی گفت: لازم است دانشگاه‌های کشور تجربیات خود در خصوص انجام امور آموزش مجازی و سایر امور در دوران شیوع کرونا را برای تثبیت و جمع بندی این دستاوردها و پایداری این تجربیات گردآوری کرده و به ستاد وزارت علوم ارسال کنند و در این راستا باید برخی از عادات سنتی در انجام امور را به سمت خدمت بهینه تغییر دهیم.

وی افزود: مدل آموزش عالی کشورمان با مدل آموزش عالی کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی تشابه زیادی دارد و ما می‌توانیم با بومی سازی تجربیات آنان در انجام امور، برنامه‌ریزی های مناسبی داشته باشیم.