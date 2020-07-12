نقشه راه جهش تولیدکردستان با۳۳پروژه درمحورهای مختلف ترسیم شده است

بهرام نصراللهی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال که از سوی مقام معظم رهبری با شعار جهش تولید عنوان شد، برنامه‌های توسعه‌ای و نقشه راه جهش تولید استان کردستان نیز بر مبنای تحقق این شعار تدوین شده است و برای محقق شدن آن ۳۳ پروژه در محورهای مختلف ترسیم شده است.

وی با بیان اینکه تحقق این برنامه جهشی نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و نظام بانکی است، افزود: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع پنج هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان ادامه داد: ۶۱۹ میلیارد ریال این اعتبار از محل بودجه عمومی، ۲۶۲ میلیارد ریال از محل بودجه شرکت‌های دولتی، سه هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۶۷۸ میلیارد ریال آن نیز از محل تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.

نصراللهی زاده با بیان اینکه با اجرای این ۳۳ پروژه برای چهار هزار و ۲۸۲ نفر اشتغالزایی می‌شود، یادآور شد: همچنین با ورود این حجم سرمایه گذاری به استان، میزان ارزش تولید در کردستان ۱۴ هزار و ۶۸۱ میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: برای اجرایی شدن این ۳۳ پروژه در ابتدای کار باید موانع پیش روی جهش تولید شناسایی و مرتفع شود و پس از آن با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و همچنین مدیریت مناسب و کارآمد این پروژه‌ها را به سرانجام رساند تا فضای کسب و کار در این استان بهبود یافته و به وضعیت مطلوبی برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با بیان اینکه ۳۳ پروژه در نظر گرفته شده در ۱۰ شهرستان سطح استان اجرایی می‌شود، گفت: در بیجار برای ۸۹ هزار نفر، در دیواندره برای ۸۰ هزار نفر، در سقز برای ۲۲۶ هزار نفر، در بانه برای ۱۵۸ هزار نفر، در مریوان برای ۱۹۵ هزار نفر، در سنندج برای ۵۰۱ هزار نفر، در دهگلان برای ۴۴ هزار نفر، در قروه برای ۱۴۰ هزار نفر و در کامیاران نیز برای ۱۰۳ هزار نفر شغل ایجاد می‌شود.

نصراللهی زاده با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در چهار محور صنعت و معدن، آب و کشاورزی، انرژی و گردشگری و صنایع دستی تعریف شده است، اظهار داشت: در محور صنعت و معدن هشت پروژه تعریف شده که برای اجرایی شدن آنها به سه هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در صورت اجرایی شدن برای ۹۴۰ نفر شغل ایجاد می‌شود.

وی افزود: ۱۰ پروژه نیز در محور آب و کشاورزی تعریف شده که ۷۲۹ میلیارد ریال اعتبار برای اجرایی شدن آنها در نظر گرفته شده و برای دو هزار و ۷۱۷ نفر ایجاد شغل می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان ادامه داد: همچنین چهار پروژه در محور انرژی تعریف شده که نیازمند سرمایه گذاری ۲۶۲ میلیارد ریالی است و با اجرای آن برای ۸۰ نفر شغل ایجاد می‌شود.

نصراللهی زاده یادآور شد: در محور گردشگری و صنایع دستی نیز ۱۱ پروژه تعریف شده است که برای اجرای آنها نیازمند هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری هستیم که در صورت تحقق برای ۵۴۵ نفر اشتغالزایی می‌شود.