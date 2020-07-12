به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مصیر در سومین قسمت از برنامه خود با حضور محسن اسماعیلی، به بررسی آرا و اندیشههای شهید محمدباقر صدر میپردازد.
محسن اسماعیلی حقوقدان، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. وی از اعضای مجلس خبرگان رهبری است و در سالهای ١٣٨٠ تا ١٣٩٨ عضو شورای نگهبان بود. از او چندین کتاب و دهها مقاله در موضوعات مختلف فقهی و حقوقی منتشر شده است. وی در آثار و تدریسهای خود به اندیشههای علامه صدر توجه داشته و به بررسی نوآوریهای فقهی و حقوقی او، پرداخته است. محسن اسماعیلی در این قسمت از برنامه مصیر به ویژگیهای اندیشه فقهیحقوقی شهیدصدر پرداخته و به طور خاص موضوع «منطقه الفراغ؛ چیستی و کارکرد آن در نظام حقوقی» را بررسی میکند.
این برنامه یکشنبه ۲۲ تیرماه ساعت ۲۱ پخش می شود. بازپخش آن هم روز دوشنبه ۲۳ تیرماه است.
قسمت اول مصیر به «سیره و سرگذشت شهید صدر» و قسمت دوم نیز با حضور آیتالله مبلغی به موضوع «کارکرد اندیشه شهید محمدباقر صدر برای امروزِ امت اسلامی» پرداخت.
گفتنی است سه قسمت پیش رو برنامه مصیر نیز به بررسی آرا و اندیشههای شهید صدر در ابعاد دیگر اختصاص یافته است.
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