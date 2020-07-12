دو و میدانی کاران مدال آور قمی در مسابقات کشوری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، منعم مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از دو و میدانی کاران مدال آوران مسابقات کشوری در پیست تارتان ورزشگاه شهید حیدریان ضمن ابراز رضایت از عملکرد هیات دو و میدانی گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان همچون گذشته و با برنامه ریزی های انجام شده، از هیئت‌هایی که شانس کسب ورودی المپیک را دارا هستند حمایت خواهد کرد.

علی رضایی رییس هیات دو و میدانی استان قم هم در این مراسم با اشاره به افتخار آفرینی‌های متعدد ورزشکاران رشته‌ دوومیدانی گفت: برنامه‌های هیئت کسب ورودی المپیک و کسب عناوین برتر در تمام رده‌های سنی است که می‌بایست به تمام رده‌های سنی توجه شود.

وی افزود: استعدادیابی کارآمد در ورزش بسیار مهم است و فرد را از سنین پایین می‌توان به کسب مقام‌های برتر در ماده‌های مختلف دوومیدانی هدایت کرد.

در این مراسم از سیدعلی حسینی، رضا ملک پور، علی سلامتیان، میلاد دریساوی، علی قاسم بابایی، مهدی رضایی، علی کشاورز، امیر مقدمی، حسن نیک نظر، محمدرضا فریدی، مرتضی محمودیه، ابولفضل زینلی، علی ئیلاد و خانم‌ها زهرا رضایی، لیلا خدری و زهرا صفایی بعنوان مدال آوران مسابقات کشوری و از رضا ملک پور و زهرا صفایی نیز به عنوان برندگان چالش ورزش در خانه در ایام کرونایی تجلیل شد.