به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیخانی روز یکشنبه در نشست بررسی پرونده‌های سرمایه گذاری استان قزوین که در استانداری قزوین اظهار داشت: در شرایط کنونی رسالت ما حمایت از سرمایه گذاری است تا بتوان به اشتغال و تولید کشور کمک کرد.

وی بیان کرد: باید از همه ظرفیت‌های موجود استان برای رونق و جهش تولید استفاده کرد تا اشتغال پایدار شکل بگیرد.

علیخانی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های استان در اشتغالزایی و احیای روستاها ایجاد پردیس‌های روستایی است تا بتوان از مهاجرت جلوگیری و به معیشت و اقتصاد روستا کمک کرد...

وی افزود: پردیس‌های روستایی به عنوان واحدهای کوچک تولیدی متناسب با ظرفیت هر روستا می‌تواند به معیشت مردم کمک کند که در این راستا در هر بخش استان قزوین می‌توان یک پردیس روستایی راه اندازی کرد و محصولات متناسب با منطقه را به مرحله تولید رساند.

علیخانی تاکید کرد: در هر روستا باید بر اساس ظرفیت‌های صنعتی و فرآوری محصولات کشاورزی به اشتغالزایی اقدام کرد زیرا با توسعه شهرک‌های صنعتی در مناطق دور نمی‌توان به تحقق اشتغال روستایی امیدوار بود.

مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری قزوین یادآور شد: معمولاً روستاییان به اشتغال در شهرک‌های صنعتی راغب نیستند زیرا رفت و آمد به این مناطق دشوار است و هزینه دارد در حالی که با ایجاد پردیس روستایی می‌توان در نزدیک ترین مکان سکونت روستاییان شغل ایجاد و از مهاجرت جلوگیری کرد.

وی افزود: باید بپذیریم چالش اشتغال در روستاها همچنان باقی است و خیلی از روستاییان برای یافتن کار مناسب عازم شهرها شده و دچار چالش‌های بیشتری می‌شوند که برای این موضوع باید تدبیر کرد.

علیخانی در خصوص مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری گفت: به نظر می‌رسد برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان سرمایه‌گذاران را بخوبی راهنمایی نمی‌کنند و روند بوروکراسی و طولانی شدن دریافت استعلام متقاضی را از ادامه مسیر خسته کرده و باز می‌دارد.

وی بیان کرد: حرکت در مسیر قانون یک تکلیف است اما برای تحقق جهش تولید باید با انعطاف پذیری بیشتر و تفسیر قوانین به نفع سرمایه گذاران مسیر تولید را هموار کرد.