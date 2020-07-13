۱۲۰ هزار نفر در دوره های کاردانی نظام جدید ثبت نام کردند

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام و انتخاب رشته سری دوم و اعلام رشته محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ از ۱۸ تیر آغاز شد و روز یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹ به پایان رسید.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: بر اساس آمار نهایی تعداد ۱۲۰ هزار و ۱۲۶ نفر در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ ثبت نام و انتخاب رشته کردند.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۷ مقرر شد پذیرش دانشجو برای ۹ رشته امتحانی شامل الکتروتکنیک، کامپیوتر، مکانیک خودرو، تأسیسات مکانیکی، معماری، حسابداری، تربیت بدنی، گرافیک، صنایع غذایی در دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ از طریق آزمون انجام پذیرد.

پذیرش دانشجو در رشته‌های شامل الکترونیک، ساخت و تولید، صنایع فلزی، صنایع چوب و مبلمان، چاپ، عمران، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، متالورژی، سرامیک، معدن، علوم دریایی، امور اداری، تربیت کودک و مدیریت خانواده، طراحی و دوخت، هنرهای تجسمی - نقاشی، امور دامی، امور زراعی و باغی، ماشین‌های کشاورزی، موسیقی، هتلداری و گردشگری، حمل و نقل، مکاترونیک، پویانمایی، فتوگرافیک، معماری داخلی و صنایع دستی، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) انجام می‌پذیرد.

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ (برای آن دسته از رشته‌های امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۱۴ شهریور ۹۹ برگزار خواهد شد.

ظرفیت کل دوره‌های کاردانی نظام جدید ۲۵۲ هزار و ۴۸۵ نفر در ۶ هزار و ۴۶۹ رشته محل است که از این میان ۱۰۰ هزار و ۹۵۶ نفر در ۲۷۲۶ رشته محل ظرفیت رشته‌های بدون آزمون و ۱۵۱ هزار و ۵۲۹ نفر در ۳۷۴۳ رشته محل ظرفیت رشته‌های با آزمون است.