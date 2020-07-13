جراحی های ضروری ارتوپدی را به تاخیر نیاندازید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قریشی، با بیان اینکه عمل های جراحی ارتوپدی به دو دسته اورژانسی و غیراورژانسی تقسیم می شود، گفت: دسته اول عمل های اورژانسی مانند شکستگی ها هستند که امکان به تعویق انداختن آنها وجود ندارد.

رئیس بیمارستان اختر با تاکید بر عدم به تعویق انداختن چنین عمل های ضروری در دوران شیوع کرونا، گفت: برای مثال اگر فرد مسنی بر اثر زمین خوردگی دچار شکستگی لگن شده است، باید حتما به مراکز درمانی مراجعه کند و به خاطر شیوع کرونا نباید از مراجعه به پزشک امتناع کند.

وی با بیان اینکه اخیرا بیمارانی به مراکز درمانی مراجعه می کنند که هفته ها از شکستگی اندام آن ها گذشته است اما به خاطر ترس از ابتلا به کرونا، عمل جراحی خود را به تعویق انداخته اند، توضیح داد: این درحالی است که اگر بیمار در زمان مناسب به ما مراجعه کند امکان بهبود ناحیه آسیب دیده بسیار بیشتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افزود: مردم باید بدانند که برای مثال اگر فرد مسنی در خانواده دارند که به علت زمین خوردگی در راه رفتن دچار مشکل شده، احتمال دارد دچار شکستگی شده باشد و باید حتما به پزشک مراجعه کنند.

وی درباره عمل های جراحی ارتوپدی غیراورژانسی، توضیح داد: می توان به طورکلی عمل های جراحی ارتوپدی غیر شکستگی را غیر اورژانسی محسوب کرد، البته گاهی اوقات در موارد غیر شکستگی هم عمل های اورژانسی وجود دارد، اما این موارد از استثناها محسوب می شوند.

قریشی ادامه داد: برعکس مواردی که درباره به تعویق انداختن عمل های اورژانسی گفته شد، متاسفانه برخی افراد فکر می کنند چون در خانه مانده اند، دوران شیوع کرونا فرصت مناسبی برای انجام جراحی های غیراورژانسی همچون درمان درد زانو، شانه و یا دیسک کمر و گزگز دست و پا است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افزود: افراد باید انجام این عمل های غیرضروری را به زمانی موکول کنند که شرایط به حالت عادی بازگشته است و لزومی ندارد مردم در حال حاضر پیگیر دردهای مزمن اسکلتی و عضلانی باشند.

وی گفت: حتی می توان گفت در حال حاضر نه تنها انجام عمل های غیر اورژانسی ارتوپدی باید به تعویق انداخته شود، بلکه مراجعه به مراکز درمانی نیز در دوران شیوع کرونا توصیه نمی شود.

این متخصص ارتوپدی یادآور شد: افرادی که از دردهای مزمن عضلانی و اسکلتی رنج می برند، با توجه به شیوع کرونا می توانند با مصرف مسکن های معمول درد را کاهش دهند و اقدام به انجام عمل های غیر اورژانسی نکنند.

قریشی در پایان تاکید کرد: البته با تمهیداتی که برای ایجاد بخش ایزوله در بیمارستان اختر به عنوان مرکز ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دیده ایم امکان انجام عمل جراحی برای بیماران کرونایی که دچار شکستگی شده اند نیز فراهم است.