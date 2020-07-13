کشف ۴.۵ میلیارد ریال چای قاچاق/۱۸۰ دستگاه کولرگازی قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی استان در ایست و بازرسی محور سنندج - کرمانشاه به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک شدند و در بازرسی از آن دو هزار و ۱۶۰ کیلوگرم چای قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه در این ارتباط دو نفر دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند، افزود: کارشناسان قاچاق کالا ارزش این محموله را چهار میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال اعلام کردند.

فرمانده انتظامی کردستان در ادامه سخنان خود بیان کرد: همچنین با اشراف اطلاعاتی این مأموران در محور بیجار - دیواندره یک دستگاه کامیون کشنده حامل کولر گازی مظنون به قاچاق توقیف شد.

آزادی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۱۸۰ دستگاه کولر گازی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال بارگیری شد که از استان‌های جنوب کشور کشف و در این ارتباط یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.