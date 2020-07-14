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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۷:۰۳

محققان پی بردند؛

کووید ۱۹ تاثیر مستقیم بر قلب دارد

کووید ۱۹ تاثیر مستقیم بر قلب دارد

مطالعه اخیر بر روی سلول های بنیادی نشان می دهد کروناویروس جدید از طریق گیرنده مشابه حاضر در ریه ها سلول های قلب را نیز آلوده می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، متخصصان در ابتدا فکر می‌کردند کووید ۱۹ یک بیماری تنفسی است که دارای علائمی نظیر سرفه، تنگی نفس، و ذات الریه است. اما شواهد اخیر نشان می‌دهد کووید ۱۹ می‌تواند موجب بروز علائم نورولوژیکی و قلبی هم شود.

محققان معتقدند تغییر در سیستم جریان خون در مبتلایان به کووید ۱۹ گاهی اوقات منجر به لختگی خون و همچنین مشکلات قلبی می‌شود که به بافت قلب آسیب زده و حملات قلبی را به همراه دارد.

دانشمندان مرکز پزشکی سینای لس آنجلس در مطالعه جدید خود دریافتند کروناویروس می‌تواند سلول‌های قلب را آلوده کرده و عملکردشان را تغییر دهد.

یافته‌های بدست آمده از آزمایش بر روی سلول‌های بنیادی انسان بیانگر آن است که علائم قلبی بیماری کووید ۱۹ نتیجه مستقیم عفونت بافت قلبی است.

محققان همچنین مشاهده کردند ویروس به سرعت در درون سلول‌های قلبی تقسیم می‌شود و موجب بروز تغییراتی در توانایی تپش قلب بعد از کمتر سه روز می‌شود. 

کد مطلب 4973313

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