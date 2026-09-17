ادعای ترامپ: در مراحل پایانی جنگ با ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: در مراحل پایانی جنگ با ایران قرار دارد.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: جنگ با ایران «خیلی زود» پایان خواهد یافت.

وی مدعی شد: ایران به‌شدت خواهان دستیابی به توافق است.

رئیس‌جمهور آمریکادر ادامه ادعاهای خود افزود: ایرانی‌ها متحمل خسارت‌های سنگینی شده‌اند و به‌شدت خواهان دستیابی به توافق هستند.

ترامپ ادامه داد: آمریکا می‌تواند هر زمان که بخواهد درباره ایران به توافق برسد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره جنگ روسیه و اوکراین مدعی شد که واشنگتن برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین تلاش می‌کند و این جنگ به‌زودی پایان خواهد یافت.

ترامپ همچنین درباره سیاست پولی آمریکا نیز گفت: نرخ بهره در این کشور باید یک درصد یا کمتر باشد، چرا که به ادعای وی "آمریکا «بهترین رتبه اعتباری در جهان» دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا بر ضرورت کاهش سریع نرخ بهره در این کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار سخنان چند ماهه گذشته اش مدعی شد: ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

ترامپ همچنین ادعا کرد که همه‌چیز در ایران نابود شده است و نیروی دریایی این کشور در قعر خلیج فارس قرار دارند.

وی در حالی که زیر فشار داخلی قرار دارد، مدعی شد که جنگ با ایران به‌زودی پایان خواهد یافت، چرا که ایران پس از نابودی همه‌چیزش، قادر به ادامه جنگ نیست.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: واشنگتن محاصره‌ای بی‌سابقه علیه ایران اعمال کرده و طی ماه‌های گذشته هیچ کشتی نتوانسته است این محاصره را بشکند.

ترامپ بار دیگر برای آرام کردن افکار عمومی داخلی آمریکا که به شدت نسبت به افزایش سوخت معترض هستند، ادعا کرد: جنگ با ایران به ‌زودی پایان می‌یابد و قیمت نفت و بنزین با سرعت بسیار زیادی کاهش خواهد یافت.