«مهر با نشاط» به مدارس استان سمنان رسید؛ توزیع ۶ میلیارد تومان تجهیزات

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای رزمایش «مهر با نشاط» در استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این رزمایش با هدف تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز مدارس استان در آستانه سال تحصیلی جدید و در هشت شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، ۶ میلیارد تومان ملزومات و تجهیزات مورد نیاز مدارس در سراسر استان سمنان تأمین و توزیع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه این تجهیزات شامل وسایل کمک‌درسی و تحصیلی از جمله تخته، ماژیک، صندلی و میز است، گفت: تجهیزات ورزشی مانند توپ و تور و دارت و همچنین لوازم مورد نیاز مربیان بهداشت مدارس از جمله اقلام کمک‌های اولیه نیز در قالب این رزمایش در اختیار مدارس روستایی و شهری قرار گرفته است.

شریفی ادامه داد: نزدیک به ۸ هزار قلم از اقلام ورزشی مورد نیاز دانش‌آموزان استان سمنان در آستانه سال تحصیلی جدید توزیع شده و ۶۵۰ بسته ملزومات ورزشی نیز بین مدارس استان اختصاص یافته است.

وی از توزیع بیش از ۷۰۰ بسته لوازم مصرفی در مدارس استان خبر داد و افزود: ۶۰ سری کالای مورد نیاز خانه‌های بهداشت مدارس نیز در قالب این رزمایش توزیع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین از دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان سمنان و پیگیری موضوع حمایت از مدارس کمتر برخوردار و دانش‌آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: کمک‌های مردمی برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند استان بسیار کارساز است.

شریفی در ادامه از آغاز پویش استانی «غبارروبی و تجهیز نمازخانه‌های مدارس استان سمنان» در آستانه ماه مهر خبر داد و بیان کرد: این طرح شامل غبارروبی نمازخانه‌ها و مزین کردن مدارس به تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب و دیگر اقدامات مرتبط است که در هفته پایانی شهریورماه اجرا می‌شود.

وی همچنین از تأمین معلمان و کادر فرهنگی مدارس استان سمنان خبر داد و گفت: مدارس استان سمنان برای میزبانی از دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید آماده خواهند بود.