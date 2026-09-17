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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۳

سندرز: مردم آمریکا از تأمین مالی نسل‌کشی اسرائیل به ستوه آمده‌اند

سندرز: مردم آمریکا از تأمین مالی نسل‌کشی اسرائیل به ستوه آمده‌اند

سناتور ارشد آمریکایی تصریح کرد: ترامپ با استفاده از پول مالیات‌ دهندگان ما، بمب‌هایی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار به نتانیاهو می دهد؛ از تأمین مالی نسل‌کشی اسرائیل به ستوه آمده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مردم آمریکا از تأمین مالی نسل‌ کشی اسرائیل در غزه به ستوه آمده‌اند.

سناتور ارشد آمریکایی در این خصوص ادامه داد: اکنون ترامپ بر این رویکرد پافشاری می‌ کند و با استفاده از پول مالیات‌ دهندگان ما، بمب‌ هایی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار در اختیار کابینه افراط‌گرای نتانیاهو قرار می‌ دهد.

برنی سندرز اضافه کرد: این وضعیت قابل‌قبول نیست. کنگره باید این توافق‌ها را رد کند.

ایندر حالیست که پیشتر گرگوری میکس (Gregory Meeks)، نماینده دموکرات ایالت نیویورک و ارشدترین عضو دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود: با قرارداد پیشنهادی فروش بمب به اسرائیل به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار موافقت نخواهم کرد. این قرارداد شامل ۴۰ هزار بمب است که وزن هر یک از آنها هزار پوند خواهد بود. قرارداد پیشنهادی بمب، نگرانی‌هایی درباره استفاده از این تسلیحات در مناطق پرجمعیت نوار غزه و لبنان ایجاد می‌کند.

کد مطلب 6949725

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